Florentino Pérez pagará la cláusula de 95 millones si Vinicius deja el Real Madrid

El futuro de Vinicius sigue siendo una incógnita en el Real Madrid. En las últimas semanas, su continuidad está en duda por los problemas que existen sobre su renovación, teniendo en cuenta las altas exigencias que ha puesto el brasileño encima de la mesa para ampliar su contrato. Por eso, Florentino Pérez ya ha preparado un plan B en caso de que la estrella se marche del conjunto blanco.

El presidente del Madrid estaría preparado para pagar la cláusula de un futbolista del Athletic Club, que no es otro que Nico Williams. Después de su nuevo rechazo al FC Barcelona y de su sorprendente renovación con el club vasco, su cláusula de rescisión sería de unos 95 millones de euros, un precio que el máximo mandatario blanco podría pagar para hacerse con los servicios del extremo.

Nico Williams podría ser el sustituto de Vinicius en el Madrid

Sería, precisamente, un perfil similar al de Vinicius, un extremo explosivo, vertical y con desborde. Además, su edad, con tan solo 23 años, también llama mucho la atención a los dirigentes de la entidad madrileña. Sin embargo, está por ver si, tras haber rechazado de nuevo al Barça y haberse quedado en el club de su vida, estaría dispuesto a recalar en el Santiago Bernabéu.

De momento, hay margen de maniobra por si hay que actuar. En principio, el brasileño no se movería del Madrid este verano, por lo que la operación relacionada con el brasileño y con el navarro podría trasladarse al año que viene. En la capital española, Nico Williams no tendría que afrontar los constantes problemas que ha tenido el Barça con el fair play financiero y no habría complicaciones con su fichaje.

El extremo del Athletic ha rechazado dos veces al Barça

Por lo tanto, Florentino tiene todo preparado por si Vinicius acaba marchándose del Madrid, ya que no quiere pillarse los dedos y ver cómo se marcha una estrella y uno de los mejores jugadores del mundo sin tener un recambio preparado. Sería una operación complicada, ya que el extremo del Athletic Club ya ha dejado claro que ama a su equipo, pero una llamada del Madrid podría cambiarlo todo.