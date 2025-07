Vinicius pide una reunión con Florentino Pérez sin intermediarios, cara a cara para trasladar la decisión

La continuidad de Vinicius es una de las carpetas más importantes que tiene el Real Madrid encima de la mesa. Por eso, y para poder desencallar unas negociaciones que están siendo muy duras, Florentino Pérez entrará en escena en una cumbre cara a cara con el brasileño para poder tirar para adelante, de una vez por todas, la renovación de una de las estrellas del conjunto blanco.

El jugador ya ha dicho por activa y por pasiva que quiere seguir en el Madrid y, por ende, renovar su contrato, pero también ha sido claro asegurando que no va a ampliar su vínculo a cualquier precio, es decir, que no aceptará ofertas a la baja. Vinicius cree que se merece lo que está pidiendo, llegar a las cantidades que estaría ganando Kylian Mbappé, y no se va a bajar de ahí.

Vinicius y Florentino Pérez se verán cara a cara para la renovación

En ese sentido, la irrupción de Florentino podría desatascar un poco las cosas, aunque el presidente podría mostrarse también inflexible a la hora de negociar esta renovación y no aceptar lo que esté pidiendo su futbolista. El máximo mandatario blanco también le ha comunicado a los representantes del extremo que no hará ninguna locura para retenerle, ya que quiere mantener la estabilidad financiera.

En los próximos días se podría producir este encuentro formal entre el presidente y el jugador, sin intermediarios de por medio, para que esta situación tan tensa que está teniendo la entidad madrileña pueda resolverse lo antes posible. El contrato de Vinicius acaba en 2027, pero al Madrid le gustaría tener resuelto su futuro en los próximos meses y finiquitar el asunto con la mayor brevedad posible.

El brasileño quiere ser el mejor pagado de la plantilla

Si en este encuentro no se llegara a un acuerdo, Florentino ya no descarta, según ha avisado a la dirección deportiva, ponerlo en el mercado y esperar a que llegue alguna oferta decente a los despachos del Santiago Bernabéu. El máximo mandatario blanco no se bajará los pantalones a la hora de tratar las altas exigencias del jugador si este tampoco baja sus pretensiones, a pesar de la importancia del brasileño en el equipo.