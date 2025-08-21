Dani Carvajal, como capitán, le ha pedido que cambie, la decepción es máxima, parece otro

Dani Carvajal se ha convertido en el primer capitán del Real Madrid esta temporada después de la marcha de Luka Modric. Por eso, el madrileño, como el portavoz de la plantilla, le ha pedido a un jugador del conjunto blanco que está siendo muy criticado que cambie de actitud, ya que la decepción es máxima con él, tanto de algunos compañeros como de Xabi Alonso.

De hecho, el tolosarra ya no cuenta con él y le ha advertido de que no jugará un minuto más. Se trata de Raúl Asencio, uno de los centrales del equipo cuyo protagonismo se ha visto reducido con la llegada del nuevo entrenador. El canario ha perdido tota la confianza del vasco y, a día de hoy, es el último en la rotación de defensas del Madrid, algo preocupante para un jugador joven.

Dani Carvajal le ha recomendado a Asencio que cambie su actitud

El canterano ha visto como sus oportunidades han ido bajando después del Mundial de Clubes, ya que su papel en la nueva competición de la FIFA fue lamentable, cometiendo errores muy graves en varios partidos que perjudicaron los intereses del conjunto blanco. Por eso, y a partir de ahí, sus minutos han ido bajando de manera considerable hasta caer en el ostracismo absoluto.

Algunos compañeros, como Carvajal, han visto como Asencio ha ido cambiando e incluso parece otra persona respecto a la de la temporada pasada, donde se consagró en la retaguardia con una gran irrupción desde el filial. Ahora, la situación es diferente y su mentalidad también, a lo mejor afectado por los asuntos extradeportivos que está sufriendo en los últimos meses.

El defensa ya no cuenta nada para Xabi Alonso

Aun así, Alonso ya no confía más en el defensa y será el último hombre que escoja a la hora de tener que designar un central. El tolosarra, incluso, le ha recomendado que se marche cedido a otro equipo para que pueda tener más minutos y seguir creciendo como futbolista, pero Asencio lo habría descartado de momento y cree que podrá recuperar la confianza del entrenador.