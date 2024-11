Florentino Pérez pide a Ancelotti un cambio en el 11 titular del Real Madrid

El Real Madrid no está teniendo un inicio de temporada plácido y todas las miradas están puestas en el banquillo del Santiago Bernabéu. Carlo Ancelotti ha sido señalado en muchos partidos por su falta de táctica y sus decisiones a la hora de hacer cambios en la segunda parte, además de darle minutos a otros jugadores que no están contando tanto para el técnico italiano.

En este sentido, Florentino Pérez ha tenido que intervenir y le ha pedido a su entrenador que haga un cambio en el once titular del conjunto blanco. El máximo mandatario madrileño le ha pedido a Ancelotti que le dé más minutos a Endrick, el prometedor fichaje que hizo el Madrid el pasado verano, a parte del de Kylian Mbappé. Florentino no quiere que su incorporación sea considerada como una ruina.

Sin minutos últimamente

Con solo 18 años, los blancos pagaron 60 millones por él, pero su primer año no está siendo nada fácil. Empezó muy bien, debutando en el Santiago Bernabéu con un buen gol a los pocos minutos de entrar, pero su presencia en los terrenos de juego se ha ido diluyendo y prácticamente ya no cuenta para Carlo Ancelotti. Endrick no ha disputado ni un solo minuto en los últimos cuatro partidos del Madrid entre Liga y Champions.

Por lo tanto, tanto Florentino como sus dirigentes no quieren que el brasileño se quede en el fondo del banquillo sin hacer nada y sin capacidad para demostrar su nivel. Los 60 millones que se invirtieron por un jugador tan joven tienen que salir a relucir, pero Ancelotti tiene otras ideas. Si finalmente el técnico italiano sigue condenando a Endrick, habrá un serio problema en el Real Madrid.

Podría afectar su futuro con Brasil

Después de su inicio pletórico con el Madrid, la selección brasileña llamó a Endrick para que participase en los partidos de selecciones. En el último parón del mes de octubre el brasileño jugó los dos partidos de su selección, pero disputando solo 15 minutos por partido. Ahora que no juega con el Madrid, es posible que Dorival Júnior, el seleccionador, no ponga su nombre en la siguiente lista de este mes de noviembre.