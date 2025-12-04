Florentino Pérez pide la totalidad de la cláusula al Manchester United

El Real Madrid siempre recibe ofertas por la gran mayoría de sus jugadores más importantes y, como es costumbre, se suelen rechazar. Es lo que ha hecho Florentino Pérez con una de las estrellas del conjunto blanco, ya que ante una oferta del Manchester United por él, el presidente habría exigido la totalidad de la cláusula de rescisión, que asciende a 1.000 millones de euros.

El futbolista en cuestión es Fede Valverde, una de las piezas más fundamentales para la entidad madrileña y para Xabi Alonso, aunque la relación entre ambos no sea la mejor. El club de Old Trafford está muy interesado en hacerse con los servicios del uruguayo y habría puesto encima de la mesa una cantidad mínima de 80 millones, pero habría sido rechazada por el Madrid.

A pesar de que el centrocampista no está teniendo una buena temporada y se le ha cuestionado mucho, tanto por su rendimiento como por las trifulcas que ha tenido con el entrenador, incluso con amenazas de que lo destituyeran, el club blanco cree que Valverde es un jugador imprescindible para el equipo y para el vestuario y sería un error venderlo, aunque se hayan producido estas polémicas.

Y ahí, Florentino le habría dejado claro a los dirigentes del Manchester United que el uruguayo no está en venta y, si lo quieren, deberán depositar su monstruosa cláusula de 1.000 millones, algo imposible para cualquier club. A partir de ahí, el Madrid ha frenado cualquier tipo de operación por Valverde, siempre y cuando el futbolista decida quedarse en el Santiago Bernabéu.

En caso contrario, el conjunto blanco no dudaría en abrirle la puerta de salida, ya que no quiere retener a jugadores que no estén contentos en el club, pero pediría una cifra superior a los 80 millones que habría ofrecido el United para poder ficharlo de cara al próximo verano. De momento, Valverde se quiere quedar en el Madrid y no parece que su salida sea próxima.