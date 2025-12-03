El Manchester United hace de oro a Fede Valverde

Fede Valverde es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid y uno de los capitanes del equipo. Su presencia, tanto dentro como fuera del terreno de juego, es fundamental para los intereses del conjunto blanco, a pesar de que el rendimiento del jugador no esté siendo el mejor en esta temporada. Y ahí, ha entrado el Manchester United, con la intención de hacerle de oro.

El club de Old Trafford estaría muy interesado en hacerse con los servicios del centrocampista del Madrid y estaría dispuesto a poner mucho dinero encima de la mesa para poder llevárselo a la Premier League. El United pondría 80 millones de euros para intentar su incorporación, ya que los ingleses están buscando a un perfil muy parecido al de Valverde para reforzar su equipo.

El Manchester United, dispuesto a tirar la casa por la ventana por Fede Valverde

Los de Manchester creen que el uruguayo sería una pieza fundamental para la reconstrucción que llevan haciendo desde hace muchos años y, por eso, quieren tirar la casa por la ventana para poder fichar a Valverde. Aunque el futbolista siempre ha querido quedarse en el Madrid, el hecho de que su relación con Xabi Alonso sea nula podría hacerle cambiar de decisión.

De hecho, Florentino Pérez ya le paró los pies al jugador cuando presionó en exceso para que se destituyera al tolosarra, algo que no gustó nada dentro del club. Y ahí, se le recomendó que trajera una oferta en condiciones si no estaba a gusto en el conjunto blanco, algo que habría pasado con la propuesta que habría dejado el Manchester United encima de la mesa para hacerse con sus servicios.

El conjunto inglés estaría muy interesado en fichar al centrocampista uruguayo del Madrid

Por lo tanto, está por ver si Valverde decidirá finalmente abandonar el Santiago Bernabéu y si la cantidad que habría ofrecido el United será suficiente para convencer a Florentino y a la dirección deportiva para dejar salir a una de sus estrellas del equipo. El uruguayo ha bajado mucho su nivel este curso, pero sigue siendo una pieza fundamental para la entidad madrileña, tanto para el presente como para el futuro.