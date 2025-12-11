Florentino Pérez pone en el mercado a varios jugadores del Real Madrid por su pésimo nivel

El Real Madrid volvió a caer por segundo partido consecutivo en el Santiago Bernabéu y lo hizo ante el Manchester City en la Champions. A pesar de que el equipo mostró una mejor cara, la realidad es que no hubo más para poder ganar al conjunto blanco y, por eso, Florentino Pérez ha puesto en el mercado a varios jugadores de la plantilla por el pésimo nivel que han mostrado.

Algunos de ellos son Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Dani Ceballos o Vinicius, quienes no realizaron un buen encuentro y el presidente está harto del rendimiento de todos ellos. Los dos centrales sufrieron mucho los ataques del City y, además, el alemán cometió un penalti absurdo que significó el segundo gol del conjunto inglés cuando el marcador estaba con empate a uno.

Una de las sorpresas de Xabi Alonso fue la entrada de Dani Ceballos al once titular, pero el centrocampista estuvo completamente desaparecido en el terreno de juego y no tuvo ningún tipo de importancia. Por eso, Florentino cree que lo mejor para ambas partes será separar los caminos al final de la presente temporada, en el mercado de fichajes del próximo verano, cuando se abra.

Por otra parte, la carpeta de Vinicius vuelve a estar encima de la mesa. Sin Kylian Mbappé, que fue suplente por molestias físicas, el brasileño fue la gran referencia en ataque, pero su partido fue pésimo. Falló un par de ocasiones claras y unos pases que, en teoría, eran muy fáciles, lo que provocó que el Santiago Bernabéu realizara algunos pitos hacia la estrella del Madrid.

El presidente cree que una venta del carioca podría ser lo mejor si decide no renovar su contrato con el conjunto blanco lo antes posible, ya que así podría, con el dinero de su traspaso, fichar a alguien parecido y que tenga más repercusión durante los partidos, especialmente los grandes, algo que Vinicius, a día de hoy, no está teniendo en absoluto, a pesar de ser de los mejores del mundo.