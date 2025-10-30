Florentino Pérez prefiere a Vinicius antes que a Xabi Alonso

La guerra interna que se está viviendo en el Real Madrid entre Vinicius y Xabi Alonso está llevando a Florentino Pérez a una situación muy complicada. El presidente está intentando apaciguar las aguas con un cara a cara entre ambos, pero la relación entre el brasileño y el tolosarra es inexistente, por lo que parece complicado que todo se pueda solucionar en los próximos días.

Por eso, si el máximo mandatario blanco tuviera que escoger entre uno de los dos, su preferencia sería Vinicius. En su día, Florentino ya mostró su preocupación en los despachos de Valdebebas e incluso habló con Alonso para preguntarle sobre esta pérdida de protagonismo del jugador, teniendo en cuenta que es una de las estrellas del equipo y uno de los más importantes de la plantilla.

Florentino Pérez se inclinaría más por Vinicius antes que por Xabi Alonso

Aunque el entrenador está respaldado por el presidente, Florentino siempre ha sido partidario de poner sobre el terreno de juego a todas las estrellas, incluida Vinicius, a pesar de que es posible que no estén al 100%. Sabe que sus suplencias y sustituciones han sentado muy mal al carioca y a su entorno, por lo que no quiere que esta bomba de relojería acabe de explotar definitivamente.

Aun así, que Florentino prefiera antes al futbolista son muy malas noticias para Alonso, que ya ha tenido que vivir algunos episodios polémicos desde su llegada al banquillo del Santiago Bernabéu, como algunas preguntas incómodas del presidente sobre sus métodos de trabajo o la imposibilidad de poder reforzar al equipo en algunas posiciones muy debilitadas, como la del centro del campo.

El presidente prefiere al delantero brasileño que al técnico tolosarra

Por lo tanto, y según estas informaciones, si finalmente estallara de verdad una guerra entre ambos y el Madrid tuviera que escoger entre uno de ellos, el máximo mandatario blanco se inclinaría más por el brasileño que no por el tolosarra, a pesar de que las negociaciones para la renovación del jugador siguen en un punto muerto por sus altas exigencias a la hora de renovar el contrato a largo plazo.