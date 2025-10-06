Florentino Pérez propone dos salidas para traer a la estrella al Real Madrid

A pesar de que la temporada acaba de empezar, el Real Madrid ya está moviéndose y planificando la plantilla del próximo curso con el objetivo de reforzar la delantera. Por eso, Florentino Pérez le habría propuesto dos salidas de jugadores importantes para poder traer una estrella que está irrumpiendo en su club y que ayudaría mucho en el aspecto ofensivo al conjunto blanco.

El futbolista en cuestión es Michael Olise, del Bayern de Múnich. El francés está despuntando en el club bávaro y su gran rendimiento ha despertado el interés del Madrid en ficharlo. Aun así, lo más complicado será poder sacarlo de su equipo, teniendo en cuenta que tiene firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2029, por lo que se deberá negociar de manera muy dura con los alemanes.

El Madrid quiere a Michael Olise y está dispuesto a sacrificar a dos delanteros

Es uno de los pilares del proyecto que está diseñando Vincent Kompany, por lo que el Bayern no se sentará a negociar su salida si el propio jugador no lo pide. En este inicio de temporada, Olise ya ha marcado ocho goles y ha repartido ocho asistencias, unos números que dan a entender el impacto que puede tener en el terreno de juego y lo que podría hacer en el Santiago Bernabéu.

Por todo esto, y si finalmente se abriera la puerta a un posible traspaso, el Bayern no negociaría por menos de 100 millones de euros, ya que lo ficharon por un poco más de 53 hace un año. Por eso, el Madrid necesitaría ventas y ahí entrarían las dos salidas de Florentino. Los sacrificados serían Rodrygo Goes, que tiene un buen cartel en la Premier League, y Gonzalo García.

Rodrygo y Gonzalo podrían abandonar el club blanco para permitir la llegada del francés

El brasileño ha perdido su rol de titular indiscutible con Xabi Alonso y todo parece apuntar a que se acabará marchando el verano que viene, mientras que el canterano tampoco está teniendo mucho protagonismo con el tolosarra después de su irrupción en el Mundial de Clubes. Ahora que ha quedado relegado, en el Madrid ya no se descarta una venta para recaudar dinero.