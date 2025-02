Florentino Pérez recibe información de que está llevando una vida mala fuera del Real Madrid

Algunos jugadores del Real Madrid están teniendo una temporada muy complicada a las órdenes de Carlo Ancelotti. El técnico italiano confía en pocos hombres para sus alineaciones y hay futbolistas, especialmente los más jóvenes, que no están teniendo muchas oportunidades con el entrenador por su política con los talentos. Por eso, Florentino Pérez ha recibido información de un caso complicado dentro del vestuario.

Al presidente le ha llegado que Arda Güler, uno de los jugadores más perjudicados por Ancelotti, ya que no está teniendo minutos, especialmente en este tramo de la temporada tan importante, está llevando una vida mala fuera del Madrid. El turco está hecho polvo por no jugar y no está levantando cabeza desde entonces. Lleva sin pisar el césped desde el pasado 5 de febrero, en un encuentro de la Copa del Rey contra el Leganés.

Florentino Pérez sabe que Arda Güler lo está pasando muy mal

Desde entonces, el técnico italiano lo ha dejado en el banquillo sin tener ninguna oportunidad de salir al terreno de juego. Otros compañeros, como Brahim Díaz o Endrick, que más o menos estarían en una situación parecida, sí que han tenido opciones de salir al campo, pero Güler ha visto cómo Ancelotti ha preferido a otros futbolistas antes que a él. Por eso, está hundido y no entiende el porqué.

Está siendo apoyado por su entorno, pero lo está pasando mal. Todo parecía indicar, después de su primer año de adaptación y con algunas lesiones de por medio, que la segunda temporada del turco sería mejor. De hecho, es lo que se decía dentro del club y el propio jugador también lo comentaba, que se veía preparado para ser importante. Sin embargo, no ha sido así, y su protagonismo está siendo escaso.

Una cesión podría ser una buena opción

Por eso, si Ancelotti continúa siendo el entrenador del Madrid la próxima temporada, Güler le pedirá a Florentino Pérez que le deje salir el próximo verano. No quiere repetir la misma situación un año más y le pedirá al presidente marcharse cedido a otro equipo para continuar creciendo y madurando lejos del técnico italiano.