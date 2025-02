Ha sido el primero en pedir a Florentino Pérez salir si Ancelotti sigue en el Real Madrid

Carlo Ancelotti está siendo criticado esta temporada por la falta de rotaciones que hace en la plantilla del Real Madrid. Es difícil que el técnico italiano confíe en muchos jugadores y, teniendo en cuenta que tiene su alineación establecida, los futbolistas que se quedan en el banquillo no tienen muchas opciones de salir al terreno de juego, especialmente los más jóvenes, con quienes el entrenador no tiene mucha relación.

Por eso, uno de ellos ha sido el primero en pedirle a Florentino Pérez que querrá salir si Ancelotti continúa siendo el inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu la próxima temporada. Se trata de Arda Güler, uno de los jugadores que menos minutos está teniendo, a pesar de que tiene mucha calidad en sus botas. El turco está teniendo pocas oportunidades con el italiano y pedirá medidas si la situación sigue.

Arda Güler pedirá salir del Madrid si Ancelotti sigue

Aunque solo tiene 19 años y toda la carrera por delante, además de que el Madrid lo considera un futbolista de futuro, Güler quiere tener más minutos y participaciones sobre el campo, por lo que ha tomado una decisión difícil. Quiere seguir vinculado al conjunto blanco y triunfar, pero mientras el técnico siga ahí, cree que se va a estancar. Por eso, le habría pedido al presidente buscar una cesión para la próxima temporada.

Este curso tenía que ser clave para el turco, teniendo en cuenta que era su segundo año en un club tan grande como el madrileño, pero ha sido todo lo contrario. Sus oportunidades están siendo mínimas, y mientras Ancelotti no le dé continuidad sobre el césped, su futuro pinta muy negro. Además, la competencia que tiene en sus posiciones, tanto en el centro del campo como en ataque, es muy dura.

El conjunto blanco aún no ha decidido

De momento, el Madrid no ha decidido aún sobre el futuro de Güler. Es verdad que no verían con malos ojos una cesión si su situación no cambia, ya que es un jugador joven que necesita jugar y madurar. Por eso, no descartarán una cesión el próximo verano si el entrenador italiano continúa dirigiendo al equipo y el propio futbolista pide un cambio de aires.