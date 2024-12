Florentino Pérez recibe informaciones muy preocupantes de la vida que lleva fuera del Real Madrid

En el Real Madrid hay una gran preocupación por la situación actual de Arda Güler. La joven promesa del fútbol turco aterrizó en el Santiago Bernabéu con la intención de adaptarse al fútbol de élite, de crecer poco a poco, pero su progresión se ha visto cortada por la poca presencia en los planes de Carlo Ancelotti.

No tardaron en salir rumores sobre su posible salida en el mercado de invierno, en un caso parecido al de Endrick. "Endrick se queda aquí, como se queda Güler. Puede que necesiten más minutos, pero yo no tengo prejuicios con nadie. Solo intento poner a los mejores en cada partido, tengan 18 o 40 años", afirmó Ancelotti al ser cuestionado sobre las posibles salidas en el mercado de invierno. "A veces puede ser esto con Endrick, con Güler o sin ellos. Hay que ser pacientes con los jóvenes, sí. Aportan entusiasmo, pero por el hecho de ser jóvenes, también tienen que aprender ciertas cosas. Yo no tengo prejuicios con los jóvenes: en mi carrera he puesto a gente de 17 o 18 años, si pensaba que era lo idóneo".

Preocupa la vida extradeportiva de Güler

El principal problema es que han llegado informes que apuntan a que Arda Güler no tiene una vida extradeportiva demasiado tranquila. Madrid le ha conquistado, lo que preocupa al club blanco, ya que lo que necesita el turco es centrarse en el fútbol.

Su calidad es indudable, pero su evolución no está siendo la esperada, ya que tiene momentos de desconexión, algo que preocupa a Carlo Ancelotti, que ha decidido que el turco no jugará demasiado hasta que no de un paso adelante.

Güler quiere salir cedido

La situación, claro está, preocupa a Arda Güler, que aceptó salir de Turquía para crecer en un club grande, pero que esperaba jugar mucho más. Desde su entorno consideran que jugar poco le está perjudicando, está rompiendo su progresión, por lo que lo mejor sería que Güler saliera en calidad de cedido, de retorno a Turquía o en algún club de la Liga española que le permita ganar minutos de competición.

El Madrid no le va a dejar salir, ya que le quiere seguir de cerca, una negativa que puede acarrear problemas.