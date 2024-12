Ancelotti lo tiene castigado sin jugar por la vida que lleva fuera del Real Madrid

147 minutos. Este es el triste bagaje que ha acumulado Endrick desde que es jugador del Real Madrid, sumando todos los partidos de Liga y de la Champions League. El delantero brasileño sabía que llegaba al Madrid a aprender y que estaría mucho tiempo en el banquillo, aunque no imaginaba que jugaría tan poco, hasta el punto de quedarse fuera de la última lista de convocados de la selección de Brasil por su falta de minutos con su club.

Esta situación ha enfadado, y mucho, a Endrick, que no entiende por qué Carlo Ancelotti no le está dando más minutos, cuando en los entrenamientos se lo está dejando todo, además de demostrar su capacidad goleadora. En este periodo han estado lesionados Rodrygo y Vinicius, y aún y así Ancelotti no le ha dado minutos, por lo que en el futuro inmediato lo tiene complicado.

Carlo Ancelotti, enfadado con la actitud de Endrick

"¿Qué necesita Endrick para jugar? Necesita trabajar. No ha entrado porque Mbappé estaba siendo muy peligroso y el resto también lo estaban haciendo bien. Estará listo para el próximo partido", afirmó Carlo Anceliotti recientemente en relación a Endrick, que no ha dudado en filtrar su enfado a la prensa que sigue el Real Madrid.

Ancelotti, sin embargo, no se va a dejar influenciar, ya que considera que Endrick va con unos aires de estrella desenfrenados, que debe bajar un poco, ya que con su edad podría acabar perjudicándole. El brasileño debe tener pactiencia, trabajar en los entrenamientos.

Endrick pedirá salir sino acumula más minutos

El problema es que Endrick está muy impaciente, quiere jugar más. En los últimos 11 partidos solo ha entrado al terreno de 5 ocasiones, y todas han sido muy pocos minutos, sin posibilidades de demostrar su calidad.

Endrick está arrepentido y su entorno ya ha filtrado que no descarta salir este invierno en calidad de cedido, para jugar y poder volver a Brasil. El Real Madrid, sin embargo, no le va a dejar salir, ya que en la plantilla no hay ningún sustituto para Mbappé después de la salida de Joselu del pasado verano.