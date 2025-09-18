Florentino Pérez se entera de lo que va diciendo Vinicius: no gustará nada a los aficionados del Real Madrid

Florentino Pérez está viviendo un dolor de cabeza considerable con la situación de Vinicius en el Real Madrid. Además de las complicaciones que han surgido con su renovación, teniendo en cuenta las altas exigencias que habría puesto el jugador encima de la mesa, a eso se le ha sumado las suplencias en las que ha sido envuelto tras la llegada de Xabi Alonso al banquillo.

Por las dificultades para renovar su contrato y ahora que no sea ni titular con el Madrid han provocado que el presidente se haya enterado de lo que va diciendo el futbolista y su entorno, un mensaje que no gustará nada a los aficionados del conjunto blanco. El brasileño estaría amenazando con cumplir su contrato hasta 2027 y, entonces, marcharse gratis de la entidad madrileña.

A Vinicius le gustaría que finalizara su vínculo con el Madrid para poder decidir libremente donde ir, ya que tendría ofertas de muchísimo calibre, teniendo en cuenta que es uno de los mejores del mundo. Sin embargo, el conjunto blanco no quiere llegar a este punto, y más concretamente Florentino Pérez, ya que no estaría dispuesto a dejar que el extremo se fuera a coste cero.

Si se llegara al punto de que Vinicius finalmente decidiera no renovar con el Madrid, el club blanco lo pondría en el mercado el año que viene, a un año de que finalizase su contrato, para evitar la marcha como agente libre de uno de los mejores del mundo. Eso sí, los madrileños tampoco aceptarían ofertas a la baja por el brasileño y seguirían deseando cantidades astronómicas.

La situación con el delantero está llegando a un punto límite y en el Madrid se teme que esta bomba de relojería acabe explotando. Por eso, Florentino bajó al vestuario para hablar con el jugador, pero la tensión es máxima y cualquier nuevo problema o polémica que haya podría provocar males mayores para el conjunto blanco en su relación con el futbolista.