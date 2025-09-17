Florentino Pérez y Xabi Alonso tienen el primer encontronazo en el Real Madrid

Florentino Pérez confió en Xabi Alonso para que fuera el nuevo entrenador del Real Madrid y la cara visible del nuevo proyecto de cara a los próximos años. De momento, la relación entre ambos ha sido fluida durante todo el mercado de fichajes veraniego, a pesar de que al tolosarra se le negaron algunos fichajes, y el club confía mucho en el potencial que tiene el técnico para el futuro.

Sin embargo, este pasado martes ambos habrían tenido el primer encontronazo después de una decisión de Alonso respecto al debut del Madrid en la UEFA Champions League contra el Olympique de Marsella. El vasco decidió dejar en el banquillo a Vinicius, creando un nuevo problema con el brasileño, que volvió a cuestionar seriamente el hecho de tener que ser suplente.

Florentino Pérez y Xabi Alonso tuvieron un encontronazo por la suplencia de Vinicius

Por eso, Florentino habló con Alonso para recriminarle su decisión, ya que el presidente no quiere tener problemas con el extremo, especialmente en un momento donde el club tiene que negociar para la renovación de su contrato, aunque a día de hoy, las negociaciones para ampliarlo están paradas por las altas exigencias que habría puesto el jugador encima de la mesa.

Aun así, el máximo mandatario blanco no quiere más polémicas y cree que debería ser titular para seguir contentando a la estrella y que no haga ninguna espantada. Sin embargo, el técnico le dejó claro a Florentino que no se va a guiar por eso, sino por el aspecto deportivo y por lo que crea que es mejor para el equipo, anteponiendo siempre lo colectivo a lo individual.

El brasileño no está nada contento con las decisiones del entrenador tolosarra

Por lo tanto, está por ver si el entrenador cambiará de idea tras este encontronazo con su presidente o continuará manteniendo que, mientras Vinicius no cambie de actitud y mejore en los entrenamientos y en los partidos, es posible que empiece algunos de ellos en el banquillo, siendo uno de los suplentes destacados, algo que al brasileño no le gusta nada y solo hace que empeorar aún más la situación.