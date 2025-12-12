Florentino Pérez se ha plantado con Vinicius

La continuidad de Vinicius en el Real Madrid no está para nada confirmada. Después de todas las polémicas en las que se ha visto envuelto el jugador y las altas exigencias que ha puesto encima de la mesa para renovar su contrato, Florentino Pérez se ha plantado con él, cansado de todos los problemas que han surgido a su alrededor, y ha dicho basta sobre su renovación.

En este sentido, el presidente le ha comunicado a los representantes del delantero que el Madrid ya no hará más ofertas para renovarle su contrato. O acepta las condiciones que el conjunto blanco le ha puesto para ampliar su vínculo, que son bastante inferiores a las que estaría pidiendo el futbolista, o se le colocará en el mercado para ser vendido el verano del año que viene, en 2026.

Florentino Pérez se ha plantado con la renovación de Vinicius

La entidad madrileña no quiere en ningún caso llegar a la posibilidad de que Vinicius pueda marcharse gratis, como agente libre, en 2027, que es cuando se acaba su contrato, por lo que si las negociaciones para su renovación no llegan a buen puerto, se le intentará vender en 2026. Otra cosa es que el brasileño quiera marcharse traspasado a otro equipo durante ese periodo.

El carioca también se podría plantar y evitar ser vendido el verano que viene para poder decidir su destino libremente en 2027 y, además, con una buena prima de fichaje por llegar como agente libre, algo que buscarían prácticamente todos los equipos que están interesados en él. De hecho, le ofrecen mucho más dinero que el Madrid, precisamente, por poder darle una prima.

El Madrid ya no hará más ofertas para renovar su contrato

Aun así, el conjunto blanco, vía Florentino Pérez, ha trazado perfectamente el rumbo que deberá tomar esta situación entre el Madrid y Vinicius: si el brasileño no acepta las condiciones del club, será puesto en el mercado y vendido en 2026. Eso sí, los madrileños, a pesar de que al jugador solo le quedaría un año de contrato, intentarán sacar una buena tajada por uno de los mejores futbolistas del mundo.