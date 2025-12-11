Florentino Pérez se quiere cargar a Xabi Alonso

La continuidad de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid pende de un hilo. Florentino Pérez le dio un ultimátum de cara al partido contra el Manchester City de la UEFA Champions League, y después de la derrota del conjunto blanco, su situación es crítica. De hecho, el presidente se lo querría cargar ya, pero algunos dirigentes de la entidad madrileña lo han frenado de momento.

El máximo mandatario blanco cree que la situación ya es insostenible y ve imposible que el tolosarra pueda levantar la crisis que está viviendo el Madrid. Por eso, piensa que un cambio en el banquillo sería crucial y fundamental para recuperar la ilusión dentro del vestuario y también en el madridismo, después de los pitos que se escucharon en el Santiago Bernabéu al finalizar el duelo contra el City.

Florentino Pérez destituiría ya a Xabi Alonso como técnico del Madrid

Sin embargo, algunos directivos de la entidad madrileña han querido frenar a Florentino, ya que después del encuentro contra el equipo de Pep Guardiola, creen que el Madrid no jugó tan mal y que este sería el camino a seguir. Simplemente, los blancos lo intentaron hasta el final, pero no tuvieron suerte y, además, estuvieron perjudicados por las bajas en defensa y, especialmente, por la de Kylian Mbappé.

En ese sentido, dentro del club quieren ver a toda la plantilla sana a disposición de Alonso para acabar de ver el nivel real del equipo, a pesar de que durante los primeros meses de la temporada ya se ha demostrado que no hay mucho más juego y que se gana a partir de las individualidades de las máximas estrellas o de jugadores sorprendentes que despiertan en algún partido.

Desde dentro del club le han pedido calma al presidente

Por lo tanto, está por ver si Florentino hará caso a sus compañeros de directiva o tomará la decisión drástica de destituir al técnico de manera inmediata. El vasco está en la cuerda floja y cualquier cosa que pase podría ser definitiva para el futuro de Alonso como entrenador del conjunto blanco, tan solo unos meses después de haber conseguido el cargo, durante el pasado verano.