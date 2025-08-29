Florentino Pérez se llevó a Vinicius a comer

Florentino Pérez es uno de los presidentes más cercanos con sus jugadores. Por eso, el máximo mandatario del Real Madrid se llevó a Vinicius a comer el pasado miércoles para calmar los ánimos después de muchos días de tensión, con el brasileño en el punto de mira por su suplencia en el último partido de Liga y por su comportamiento tóxico hacia todo el mundo que está hartando a más de uno.

Además, también estuvo el representante del jugador, en una comida que podría sentar las bases de una posible renovación. Las altas exigencias que habría puesto el carioca encima de la mesa habrían dificultado mucho las negociaciones y, ahora mismo, estarían paradas sin voluntad de llegar a un acuerdo, pero la situación podría cambiar en las próximas semanas con este nuevo rumbo.

Florentino Pérez ha querido calmar los ánimos en una comida con Vinicius

Florentino tiene claro que no aceptará estas exigencias de Vinicius y no se dejará achantar por las peticiones que ha estado haciendo para ampliar su vínculo, pero sabe que deberá renovar a una de sus estrellas si no quiere debilitar al equipo. Aun así, el máximo mandatario blanco querría llegar a un punto intermedio entre la oferta del club y la del jugador, algo que de momento no está pasando.

Además, el presidente le hizo saber al extremo que la entidad madrileña estaba de su parte, ya que el futbolista se ha pensado en más de una ocasión que el club le estaba dejando de lado, especialmente en sus episodios más polémicos. Eso sí, Florentino le avisó que el Madrid no le podría acabar de salvar en todos sus problemas si no cambiaba su actitud tóxica en los terrenos de juego.

El futuro del brasileño en el Madrid es una incógnita

Por lo tanto, está por ver si está comida entre el máximo mandatario del conjunto blanco y Vinicius habrá servido para calmar las aguas y evitar una fuga repentina del jugador de cara al verano que viene. Su contrato acaba en 2027, pero si decidiese no renovar, podría acabar marchándose del Madrid durante el próximo mercado de fichajes veraniego.