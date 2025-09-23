Florentino Pérez sospecha que el PSG está detrás de la bajada de rendimiento de Vinicius

La tensa situación que está viviendo Vinicius en el Real Madrid es un verdadero dolor de cabeza para los dirigentes blancos y, en especial, para Florentino Pérez. El presidente tomó el mando hace unos meses para renovar su contrato, pero de momento, las negociaciones están totalmente paradas por las altas exigencias que habría puesto el jugador encima de la mesa para ampliar su vínculo.

Además, el máximo mandatario de la entidad madrileña estaría empezando a sospechar que el motivo por el cual el brasileño ha tenido un bajón en su rendimiento es el PSG, teniendo en cuenta que el conjunto parisino estaría preparando su venganza particular por Kylian Mbappé hacia el Madrid y estaría dispuesto a ofrecer un cheque en blanco al brasileño para forzar su fichaje.

Florentino Pérez cree que el PSG pujará muy fuerte para hacerse con Vinicius

Desde el club madridista creen que Vinicius ya está pensando en un futuro lejos del Madrid, ya que sus representantes están empezando a mover a su cliente por el mercado europeo. Y ahí, podría entrar el PSG, que está muy interesado en hacerse con los servicios del delantero y estaría preparando el gran golpe en el mercado a través de una oferta que sería irrechazable.

Nasser Al-Khelaïfi estaría dispuesto a darle un contrato multimillonario a Vinicius, incluso superior al que ya tenía Mbappé en Francia, vengándose así de lo que ocurrió con el francés hace dos años, cuando decidió dejar París para venir al Madrid. Eso sí, la operación solo se podría realizar al cabo de dos temporadas, en 2027, que es cuando el jugador finalizaría su contrato.

El Madrid no aceptaría ningún traspaso del brasileño hacia el conjunto parisino

El PSG sabe que solo podría fichar a Vinicius como agente libre, ya que sería prácticamente imposible sentarse en una mesa con el Madrid para negociar su incorporación. Aunque el club blanco aceptase una salida del brasileño el verano que viene, si no acaba renovando su contrato, el conjunto parisino no entraría en la lista por la enemistad que hay entre los dos clubes después de todo el culebrón con Mbappé.