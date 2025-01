Florentino Pérez tenía razón, castigado sin jugar por conflictivo dentro y fuera del vestuario

Marco Asensio no está pasando por un buen momento en el PSG. El mallorquín llegó a la capital francesa la temporada pasada para que fuera una de las piezas clave de Luis Enrique, pero el rol del jugador ha ido de más a menos y, ahora mismo, no cuenta para el técnico asturiano. De hecho, solo ha jugado 18 minutos en los últimos ocho partidos y ha quedado completamente descartado.

Desde Madrid sonríen, ya que Florentino Pérez lo avisó en su momento y celebró la marcha del futbolista. Aunque fue a coste cero, por lo que los blancos no pudieron sacarle un rédito económico a su salida, el presidente se alegró porque era un futbolista conflictivo, tanto dentro como fuera del vestuario, y creó muchas polémicas en el conjunto madrileño. Ahora, está pasando por la misma situación en París.

Asensio, castigado en el PSG sin jugar

El mallorquín empezó este curso de titular por las lesiones de sus compañeros, pero su rendimiento y sus minutos han ido bajando considerablemente hasta llegar al punto de ser el quinto delantero de Luis Enrique en la plantilla. Jugadores jóvenes que no tienen mucha experiencia en la élite le pasan por encima y Asensio ha quedado relegado definitivamente al banquillo.

Antes de su salida, el Madrid quería renovarlo, ya que era una petición expresa de Carlo Ancelotti, a pesar de que Florentino no estaba muy por la labor por las acciones del jugador. Aun así, se intentó renovar su vinculación, pero el atacante decidió cambiar de aires e ir a jugar a Francia, una decisión muy mala para la carrera del jugador. No ha sabido aprovechar las oportunidades que le dio Luis Enrique al inicio de temporada y ahora ya no juega.

Florentino Pérez tenía razón

Viendo el percal que está sufriendo el mallorquín, ahora Florentino sabe que tenía razón con lo que pensaba y se alegra de no haber renovado al futbolista, que además pedía un aumento de sueldo considerable. Al final lo recibió en el PSG, pero está cobrando para quedarse en el banquillo y ser un descarte del conjunto parisino. Ya no cuenta para el entrenador asturiano y podría ser cedido o traspasado en este mercado de invierno si su situación no mejora.