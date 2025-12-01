Rodrygo, y no es el único, está harto de Xabi Alonso

Rodrygo Goes no está pasando por una situación nada fácil en el Real Madrid. El brasileño ha perdido protagonismo y el rol de estrella que tenía antaño con la llegada de Xabi Alonso al banquillo esta temporada, pasando a ser suplente en la gran mayoría de partidos, algo que ha provocado que la relación entre jugador y entrenador sea prácticamente nula tras los primeros meses.

Aun así, el nivel que está teniendo el carioca cuando ha podido tener minutos sobre el campo tampoco ha sido el mejor, teniendo en cuenta que, a día de hoy, es el delantero con la peor racha en la historia del conjunto blanco. Rodrygo lleva 30 partidos sin ver portería, una situación dramática para un futbolista que tiene entre ceja y ceja el poder marcar goles, como ha hecho en los últimos años.

Rodrygo Goes está harto de Xabi Alonso por sus escasas oportunidades

El delantero no marca con el Madrid desde el pasado 4 de marzo en un partido de UEFA Champions League y no lo hace en la Liga desde el pasado 19 de enero, lo que deja claro que Rodrygo no está teniendo suerte de cara a portería y, además, que Alonso no confíe demasiado en él tampoco le ayuda anímicamente a poder quitarse de encima esta mala racha histórica.

La realidad es que el brasileño no cuenta demasiado para el técnico y esto ha provocado que su trato con él sea mínimo. Rodrygo está harto de Alonso y así se lo ha hecho saber a gran parte del vestuario y también a Florentino Pérez, ya que el presidente siempre ha sido un fiel seguidor del delantero desde que aterrizó en el Madrid hace ya seis años, defendiéndolo incluso en los peores momentos.

No es el único que está enfadado con el técnico tolosarra

Por otra parte, Rodrygo no es el único que está harto del tolosarra, ya que hay otros jugadores importantes dentro del vestuario, incluso pesos pesados, que están igual de enfadados con el técnico. Su compatriota Vinicius o Fede Valverde tampoco tienen muy buena relación con Alonso y están cansados de las malas decisiones que ha ido tomando el entrenador en estos primeros meses de campaña.