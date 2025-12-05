Rodrygo intensifica las negociaciones con Liverpool y Arsenal

La situación actual de Rodrygo Goes en el Real Madrid no está siendo nada sencilla. El brasileño ha perdido la titularidad y el rol de estrella que tenía en las últimas temporadas, pasando a ser suplente y teniendo que luchar para tener minutos en el terreno de juego. Por eso, el delantero tendría en mente abandonar el conjunto blanco y poner rumbo a la Premier League.

Y ahí, las negociaciones se estarían intensificando con dos gigantes ingleses: el Liverpool y el Arsenal. Precisamente, dos de los equipos que llevan tiempo mostrando interés por el jugador del Madrid, pero que nunca han acabado de dar el paso definitivo para hacerse con su fichaje. Ahora, la situación podría cambiar, ya sea en el mercado de invierno o de cara al próximo verano.

El Liverpool y el Arsenal llaman a la puerta de Rodrygo Goes

Rodrygo sabe que necesita minutos con el Mundial del año que viene en el horizonte y no descarta salir del conjunto blanco en las próximas semanas, conocedor de que todo seguirá igual con Xabi Alonso en el banquillo. La relación con el tolosarra es muy mala, ya que el brasileño se siente decepcionado con el entrenador por la falta de oportunidades que está teniendo esta temporada.

Y ahí, tanto el Liverpool como el Arsenal ven la incorporación de Rodrygo como una oportunidad de mercado que no pueden dejar escapar. El club de Anfield quiere renovar su ataque tras el mal curso que están realizando, mientras que los del Emirates también buscan dar un paso adelante con un extremo que pueda marcar las diferencias en los partidos grandes, algo que el brasileño ha demostrado.

El extremo del Madrid podría marcharse en invierno

A partir de ahí, está por ver qué precio le pondrá el Madrid a su salida. Lo más probable es que los blancos le abran la puerta, ya que no es un futbolista intocable para Alonso, pero tampoco lo dejarán marchar por un precio irrisorio, teniendo en cuenta que Rodrygo sigue teniendo mucho valor de mercado, especialmente en la Premier League, una competición donde se paga mucho dinero por los fichajes.