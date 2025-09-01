Trent Alexander-Arnold tiene dos problemas en el vestuario del Real Madrid

La llegada de Trent Alexander-Arnold al Real Madrid fue algo muy celebrado por parte del club y de la afición, ya que aterrizaba en el Santiago Bernabéu uno de los mejores laterales del mundo. Sin embargo, los primeros meses del jugador en el conjunto blanco no han sido nada fáciles y, de hecho, el inglés tendría dos problemas de gravedad dentro del vestuario de la entidad madrileña.

Teniendo en cuenta el cambio de vida que sufrió después de jugar toda su carrera en Inglaterra y, más concretamente, en el Liverpool, la aventura de Alexander-Arnold en la capital española está siendo mucho más complicado de lo previsto, tanto por el idioma, donde solo puede relacionarse de verdad con Jude Bellingham, como por la competencia que tiene en su puesto.

Alexander-Arnold está teniendo problemas con el idioma y con la presencia de Carvajal

En un principio, y debido a la grave lesión de rodilla que Dani Carvajal sufrió la temporada pasada, Alexander-Arnold llegó al Madrid con la etiqueta de titular indiscutible y del nuevo líder en la banda derecha. Al menos, eso es lo que le prometieron para que diera el visto bueno a su fichaje por el conjunto blanco, pero la situación, nada más empezar el curso, ha cambiado por completo.

El madrileño ha vuelto en el mejor estado posible de sus problemas físicos y le está batallando la titularidad de tú a tú con el inglés, algo que se preveía imposible, tanto por el cuerpo técnico de Xabi Alonso como por los dirigentes blancos. Incluso por el bajo nivel que ha tenido el exjugador del Liverpool y el buen rendimiento de Carvajal, el tolosarra ha cambiado el papel previsto.

El nivel del inglés está lejos de lo que se esperaba de él

Esto, sumado a que Alexander-Arnold tampoco ha dado un buen nivel sobre el terreno de juego desde que ha llegado al Madrid, ha provocado que sus primeros meses en la entidad madrileña no sean un camino lleno de rosas. Su adaptación al club, a la ciudad y al vestuario está costando mucho, y si esto se le suma a una competencia muy fuerte por parte de Carvajal, hace que el inglés esté teniendo problemas de gravedad.