Florentino Pérez toma la decisión más difícil como presidente y no seguirá en el Real Madrid

El Real Madrid pudo vencer con mucho sufrimiento a la Atalanta en un duelo clave para sus aspiraciones en la Champions. El partido, además, demostró que algunos jugadores que actualmente están en el equipo no tienen el nivel suficiente para vestir la camiseta blanca. Florentino Pérez ya lo sabe después de haber visto el encuentro y tendrá que tomar decisiones muy difíciles.

Se trata de Lucas Vázquez, lateral derecho del conjunto madrileño. El jugador fue un coladero en la banda contra los italianos y ha quedado demostrado que no tiene el nivel para ser titular en los partidos más importantes del Madrid. Contra equipos de la zona baja de la Liga, sí que puede ser útil, pero contra los grandes europeos el carril derecho es una autopista para los extremos rivales.

Lucas Vázquez, sin nivel

Por eso, Florentino Pérez ha decidido que lo mejor es que el gallego no siga más en el Madrid a partir de la próxima temporada. El futbolista acaba contrato el 30 de junio de 2025 y no renovará su vinculación con el equipo. La dirección deportiva ha tomado una decisión dura pero necesaria, ya que aunque Lucas Vázquez no sea un jugador titular cuando toda la plantilla está sana, los suplentes también tienen que tener un nivel necesario para jugar en el club blanco.

Aun así, en el Madrid están muy contentos con la profesionalidad que ha tenido el lateral a lo largo de los años que ha estado vistiendo la camiseta del conjunto madrileño. Lucas siempre ha sido un profesional de los pies a la cabeza y, por eso, la decisión de no revarle su contrato será muy dura para el club, pero será recompensado con una buena despedida y como una leyenda del madridismo.

El Madrid, a por un lateral de renombre

En ese sentido, el Madrid lleva meses buscando reforzar el lateral derecho para evitar situaciones como esta. El objetivo prioritario es Trent Alexander-Arnold, jugador del Liverpool que acaba contrato a final de temporada. Florentino está intentando que venga antes, en el mercado de invierno, pero si no es posible, podría llegar al Santiago Bernabéu a coste cero a partir del próximo verano.