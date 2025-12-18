Florentino Pérez utilizará a Arbeloa de entrenador puente: dos tapados

Florentino Pérez tiene lista la destitución de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid en caso de que el conjunto blanco sufra algún descalabro en los próximos partidos. Por eso, el presidente también ha preparado su sustituto, que sería Álvaro Arbeloa, actual técnico del Castilla, aunque su llegada solo se produciría hasta el final de la temporada, como entrenador puente.

A partir del curso siguiente, al máximo mandatario blanco le gustaría que llegara al banquillo del Santiago Bernabéu un técnico de renombre. Zinedine Zidane y Jürgen Klopp serían los más deseados de cara al próximo verano, pero en la lista que maneja tanto Florentino como las personas más cercanas a él de la junta directiva también habría dos tapados: Joachim Löw y Raúl González.

Florentino Pérez tiene a dos tapados para sustituir a Alonso en el Madrid

El alemán lleva un tiempo alejado desde los banquillos, desde su salida de la selección, ya que está esperando una oportunidad de algún club importante. El Madrid siempre ha sonado, incluso cuando aún era seleccionador de Alemania, por lo que la situación se podría repetir a partir del próximo verano en el caso de que Florentino decidiera llamarlo para conocer su predisposición.

Por otra parte, el presidente también estaría valorando el regreso de Raúl González a la disciplina madrileña. La leyenda de la entidad blanca abandonó el filial del Madrid este pasado verano y llegó, precisamente, el que podría ser el sustituto de manera interina de Alonso, Arbeloa. Aun así, a Florentino no le disgustaría el retorno de Raúl para que tomara las riendas del equipo de manera definitiva.

Löw y Raúl, posibles opciones para entrenar al conjunto blanco

La realidad es que Alonso sigue en la cuerda floja y cualquier próximo tropiezo que tenga el Madrid en los siguientes partidos sería definitivo para activar el botón de su destitución. Y ahí, los blancos tendrán trabajo para encontrar un nuevo técnico, aunque es algo que ya sería para la próxima temporada, teniendo en cuenta que el actual del Castilla, Arbeloa, sería el indicado para acabar este curso y, después, el próximo verano, se decidiría la llegada de otro.