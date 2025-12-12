Florentino Pérez ya no confía más en Xabi Alonso

El Real Madrid está viviendo uno de los momentos más tensos de la temporada, y la figura de Xabi Alonso está en el ojo del huracán. El tolosarra está en la cuerda floja como entrenador del conjunto blanco y ya no se descarta que se pueda llegar a producir su destitución en los próximos días si el equipo no mejora. De hecho, Florentino Pérez ha dejado de confiar en el técnico después de lo sucedido.

Tras las dos duras derrotas consecutivas en el Santiago Bernabéu, primero ante el Celta de Vigo en la Liga y después contra el Manchester City en la Champions League, la continuidad de Alonso pende de un hilo y su crédito está muy cuestionado. Las alarmas llevan encendidas en Valdebebas desde hace semanas y la situación empieza a ser prácticamente insostenible en todos los sentidos.

Florentino Pérez ha perdido totalmente la fe en Xabi Alonso

El presidente le habría dado un ultimátum al entrenador después de que su paciencia se haya agotado. Si pierde contra el Deportivo Alavés en Mendizorroza el próximo domingo, en un nuevo encuentro de la competición doméstica, será destituido de manera inmediata. Florentino ya no aguanta más esta crisis de resultados que está sufriendo el conjunto blanco y quiere soluciones.

Su falta de decisión clara y la inseguridad táctica del equipo están erosionando la figura del técnico en cada partido que pasa, ya que no se está viendo sobre el terreno de juego todo lo que prometió Alonso en su llegada al banquillo del Santiago Bernabéu. Además, el hecho de que haya perdido a gran parte del vestuario en el proceso también está siendo algo difícil de asimilar para el club.

El presidente del Madrid ya no confía en el técnico tolosarra

Por lo tanto, Xabi Alonso podría estar viviendo sus últimos días en su cargo como entrenador del Madrid. Si el conjunto blanco no consigue ganar en su visita a Mendizorroza en la jornada 16 de la Liga, lo más probable es que el tolosarra haga las maletas y abandone el proyecto de la entidad madrileña tan solo unos meses después de haberlo empezado.