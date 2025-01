Ha ganado cinco Champions con el Real Madrid, pero Florentino Pérez ha decidido que no seguirá

El Real Madrid ya está planificando el equipo para la próxima temporada y Florentino Pérez tiene decididos varios cambios que habrá en la plantilla. Algunos jugadores que han sido importantes los últimos años en el conjunto blanco acaban contrato a final de curso y el presidente ha dejado claro que, para algunos de ellos, su ciclo ha terminado y no se les renovará la vinculación.

Uno de ellos es Lucas Vázquez, que a pesar de que está siendo titular con Carlo Ancelotti, debido a las lesiones en defensa que ha sufrido el club madrileño esta campaña, no renovará su contrato, que acaba el 30 de junio de 2025, y abandonará el Madrid después de haber ganado cinco Champions. Los dirigentes creen que no tiene el nivel suficiente para ser un fijo en las alineaciones y piensan que su etapa ya ha concluido.

Lucas Vázquez no renovará con el Madrid

El gallego está siendo muy criticado esta temporada, ya que con la grave lesión de rodilla de Dani Carvajal, es él quien está tomando las riendas en el lateral derecho. Aun así, no es su posición natural, teniendo en cuenta que siempre ha jugado más adelante, de extremo, y está sufirnedo mucho en defensa. De hecho, su bajo rendimiento le han costado algunos goles al Madrid este año.

Precisamente, en el último encuentro contra el Brest en la Champions, Lucas volvió a sufrir de lo lindo en el carril derecho. No estuvo cómodo en ningún momento y los franceses supieron aprovechar su espalda para hacerle daño, una de las cuestiones en las que más se ha criticado al jugador. Es flojo físicamente y eso, en defensa, no puede permitirse, además de no entenderse con alguno de sus compañeros en la retaguardia, como Aurelien Tchouameni.

El sustituto, definido

Florentino Pérez ya tiene claro quién va a ser el recambio de Lucas Vázquez en el Madrid. El conjunto blanco fichará, con total probabilidad, a Trent Alexander-Arnold, que llegará a coste cero el próximo verano al Santiago Bernabéu procedente del Liverpool. Al máximo mandatario blanco le hubiera gustado adelantar su llegada al mercado de invierno, pero los ingleses se han negado completamente a dejar salir a una de sus estrellas a mitad de temporada.