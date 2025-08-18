Ha sido el mejor en los entrenamientos del Real Madrid y Xabi Alonso lo castiga sin jugar

Xabi Alonso ha llegado al Real Madrid sin tener piedad alguna con los jugadores que no lo den todo en los entrenamientos y en el terreno de juego, o incluso con los que tengan una mala actitud hacia el equipo. Por eso, uno de estos futbolistas que estaba siendo de los mejores en los entrenos de Valdebebas, ha sido castigado sin jugar por el tolosarra por varios motivos.

Se trata de Dani Ceballos, uno de los centrocampistas del conjunto blanco cuyo futuro es una incógnita. El sevillano quiere marcharse del Madrid, ya que con la llegada del nuevo entrenador, ha visto como su papel ha ido disminuyendo hasta llegar al punto de no tener prácticamente minutos, como se vio en el Mundial de Clubes. Por eso, no quiere continuar en la entidad madrileña.

Xabi Alonso ha castigado a Dani Ceballos sin jugar

Aun así, el técnico lo ha visto como una traición, y teniendo en cuenta que tiene la cabeza puesta más en poder salir del Madrid que en intentar ganarse su confianza, Alonso ha decidido ponerle la cruz y lo más probable es que no juegue muchos minutos si acaba quedándose en el conjunto blanco, algo a tener en cuenta en las últimas semanas del mercado de fichajes veraniego.

Ceballos lleva tiempo deseando volver al Real Betis, el club de su vida, pero la operación no ha podido fructificar porque los sevillanos no pueden asumir un traspaso como el que estaría pidiendo el Madrid para dejar salir al jugador, a pesar de las constantes peticiones que el centrocampista le habría hecho a Florentino Pérez para que le ayude a salir del club y regresar a Sevilla.

El jugador quiere marcharse al Betis

Con todos los mediocentros sanos, Alonso tiene claro que Ceballos será de los últimos en su rotación, a pesar de la calidad que tiene en sus botas y lo que podría ayudar al equipo desde la medular, algo que ya dejó claro la temporada pasada que era capaz de hacer. Sin embargo, la situación con el entrenador vasco será muy diferente tras haber llegado al Madrid con mano dura.