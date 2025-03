Ha sido el primero en pedir a su agente que le busque una salida si Ancelotti sigue en el Real Madrid

Carlo Ancelotti lleva mucho tiempo en el punto de mira esta temporada por la falta de minutos que le está dando a algunos jugadores, especialmente, a los más jóvenes. Futbolistas como Endrick o Arda Güler están sufriendo el ostracismo por parte del entrenador del Real Madrid, ya que han quedado relegados definitivamente en el banquillo y solo salen en los instantes finales de los partidos o a veces ni eso.

Por eso, el turco se ha cansado de la situación y ha sido el primero en pedirle a su agente que le busque una salida a partir del próximo verano si el técnico italiano continúa en el banquillo del Santiago Bernabéu el siguiente curso. El centrocampista está harto de quedarse en el banquillo en cada encuentro, a pesar de que es joven y necesita minutos para poder crecer y madurar, por lo que habría pedido salir si la situación no cambia.

Güler ha pedido marcharse si Ancelotti continúa la próxima temporada

La relación entre Güler y Ancelotti es muy tensa desde hace tiempo, cuando el turco le recriminó al italiano su escasa participación en el terreno de juego. El futbolista se siente engañado por el entrenador, ya que a principio de temporada, le aseguró que en su segundo año en el Madrid iba a tener muchos más minutos y que sería importante. Sin embargo, esto no ha sido así y le está pasando lo mismo que en su primera campaña.

Por eso, el centrocampista cree que no puede perder otra temporada como la actual, quedándose en el banquillo sin jugar y, además, está muy decaído y totalmente desconcentrado. La situación le ha superado y el futbolista no entiende el ostracismo que está sufriendo con Ancelotti, por lo que le quiere perder de vista lo antes posible. Güler no quiere marcharse del Madrid, pero no tiene más remedio.

El turco quiere quedarse en España

Por eso, la única solución, como ya le ha comunicado a su representante, es buscar una salida el próximo verano, pero siempre a partir de una cesión, ya que así podrá volver al Madrid cuando el técnico italiano ya no esté por ahí. La opción ideal del turco sería la de quedarse en España, por lo que el objetivo será encontrar un préstamo a algún equipo de la Liga española.