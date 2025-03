Ha sido el primero en comunicarle a Florentino Pérez que si Ancelotti sigue se irá del Real Madrid

Carlo Ancelotti está siendo muy criticado esta temporada por parte del madridismo por su falta de rotaciones. El entrenador del Real Madrid no está confiando en ciertos jugadores, especialmente en los más jóvenes, que están viendo como no pueden crecer y madurar porque el técnico italiano no les da minutos sobre el campo, y se están pensando seriamente su futuro en el conjunto blanco.

En ese sentido, uno de los futbolistas perjudicados por Ancelotti ya le ha comunicado a Florentino Pérez que si el italiano sigue en el banquillo del Santiago Bernabéu el año que viene, pedirá marcharse de inmediato del Madrid para evitar que se repita la misma situación. Se trata de Arda Güler, ya que el centrocampista está harto de no poder jugar más y pedirá un cambio de aires si no hay un nuevo inquilino en el banquillo.

El turco está viviendo un momento muy complicado, ya que Ancelotti no le está dando muchos minutos y, cuando lo hace, su rendimiento está siendo pésimo por la falta de continuidad y por la dificultad de la situación. Por eso, su madurez y crecimiento como jugador están siendo afectados y Güler no quiere seguir viviendo esto la próxima temporada en el Madrid, en la que sería su tercera en el equipo.

Si el italiano sigue, el futbolista pedirá salir cedido a otro club donde pueda tener más oportunidades. Desde Alemania han apuntado en reiteradas ocasiones que habría conjuntos dispuestos a hacerse con los servicios de Güler en forma de préstamo, ya que creen que tiene mucha calidad y que podría ayudarles. El Madrid solo aceptará una cesión si el futbolista lo pide y el equipo al que va se compromete a hacerlo jugar.

Algunos compañeros le están apoyando

Viendo el estado de forma y de actitud en el que se encuentra el turco, algunos compañeros del vestuario, como Jude Bellingham, le han recomendado un cambio de comportamiento para que pueda volver a ganarse la confianza de Ancelotti. Han visto que no está pasando por una buena situación y quieren ayudarle, pero la situación solo cambiará si él también actúa de otra manera.