Haaland no quiere ir al Real Madrid porque está Mbappé

El Real Madrid siempre está atento al mercado de fichajes para incorporar a los mejores jugadores del mundo. El conjunto blanco es conocido por traer a las máximas estrellas posibles y llenar el equipo de galácticos para ganar todos los títulos. Sin embargo, una de estas estrellas del fútbol europeo habría rechazado ya, de antemano, fichar por la entidad madrileña a corto plazo.

Este futbolista es Erling Haaland, uno de los mejores delanteros del planeta. El noruego del Manchester City siempre ha estado en el punto de mira del Madrid, incluso antes de la llegada de Kylian Mbappé, para poder reforzar el ataque. Además, está en la lista de objetivos de la dirección deportiva por si Vinicius no renueva su contrato y acaba marchándose tarde o temprano del club.

Haaland no quiere jugar con Mbappé en el Madrid

Sin embargo, Haaland ya habría dejado claro que no quiere ir al Madrid por la simple presencia de Mbappé en la delantera. El noruego estaría buscando, cuando abandone el Etihad Stadium, un proyecto en el que él sea la estrella absoluta y no esté a la sombra de otros jugadores, especialmente si juegan en la misma posición que él, aunque el francés podría ocupar el extremo izquierdo.

Por otra parte, un equipo que sí que le encajaría más al jugador del City sería el FC Barcelona, ya que sería el sustituto de Robert Lewandowski en el frente de ataque y, aunque Lamine Yamal sería un futbolista que le podría hacer sombra en el sentido de ser el más importante, cree que jugar con él le podría beneficiar más que compartir equipo con alguien como Mbappé.

El noruego renovó su contrato con el City hasta 2034

Aun así, está por ver si, en el caso de que el Madrid fuera a por el noruego, estaría dispuesto a decirle que no por no sentirse cómodo sobre el césped. Además, el Barça tiene muchos problemas económicos, y está en duda la capacidad que tendría para poder afrontar una operación como la de Haaland. Lo que es seguro es que el delantero no se quedará muchos años más en el City, a pesar de que renovó hace poco su contrato hasta el 2034.