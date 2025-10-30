Haaland quiere venir al Real Madrid si echan a Vinicius

La continuidad de Vinicius en el Real Madrid está en la cuerda floja. El brasileño sigue sin rebajar sus altas pretensiones para renovar su contrato y, además, las constantes polémicas en las que está metido, como la última con Xabi Alonso, podrían acabar dificultando su futuro en la entidad madrileña. Y ahí, podría entrar en escena uno de los mejores delanteros del mundo: Erling Haaland.

El noruego está muy atento a los pasos que pueda dar Vinicius, ya que en el caso de que este se marchara del conjunto blanco, podría cumplir su deseo de recalar en el Santiago Bernabéu para hacer una dupla de ensueño con Kylian Mbappé. Además, en el Madrid también buscarían un relevo de altura si se marchara el carioca, y Haaland entraría definitivamente en los planes.

Erling Haaland podría ser el sustituto de Vinicius en el Madrid

A Florentino Pérez le gustaría buscarle un gran sustituto a Vinicius en el caso de que se fuera, ya que así rebajaría la tensión y el enfado del madridismo con la marcha de uno de los mejores delanteros del mundo. Por eso, que el jugador del Manchester City fuera el recambio sería la ocasión ideal para reforzar aún más el ataque del Madrid y rebajar el daño que haría una posible salida del brasileño.

A pesar de que Haaland renovó su contrato con el City hasta 2034, nunca se le ha cerrado la puerta de salida si el propio futbolista lo pidiera, por lo que el próximo verano se podría realizar esta operación. Eso sí, el Madrid tiene claro que se tendría que rascar el bolsillo de manera muy grande para fichar al noruego, pero un traspaso de Vinicius también llenaría las arcas del club.

El noruego aceptaría ser el relevo del brasileño en el conjunto blanco

Por lo tanto, los madrileños podrían suplir la marcha de una estrella con otra y, además, podría llegar a ser beneficioso, teniendo en cuenta que Mbappé jugaría en su posición natural, en el extremo, mientras que en la punta de ataque estaría Haaland, una dupla que podría convertirse en una de las mejores de la historia.