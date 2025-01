Hasta 5 jugadores del Real Madrid han trasladado a Florentino Pérez que Ancelotti es el problema

El Real Madrid sufrió una humillación contra su eterno rival, el FC Barcelona, en la final de la Supercopa de España (2-5). Los azulgranas fueron totalmente superiores a los blancos y el partido podría haber sido mucho peor si Wojciech Szczesny no hubiera sido expulsado, aunque el daño ya estaba hecho. Por eso, después del encuentro, algunos jugadores del conjunto madrileño hablaron con Florentino Pérez.

En esa charla, hasta cinco futbolistas blancos le dijeron al presidente que Carlo Ancelotti era el culpable de esta situación y de todos los problemas que tiene el equipo. Precisamente, son jugadores que no tienen una buena relación con él, no están contentos con su rol o directamente, no tienen minutos: Kylian Mbappé, Arda Güler, Aurelien Tchouameni, Brahim Díaz y Endrick.

Cinco futbolistas se quejan de Ancelotti a Florentino

La estrella francesa lleva pocos meses en el Madrid, pero su relación con el técnico italiano no está siendo la mejor, ya que el papel que tiene Mbappé sobre el terreno de juego no es el ideal para él, debido a que no quiere jugar de delantero centro. Le pasa lo mismo a Tchouameni, ya que el centrocampista está obligado a jugar de central por las bajas del equipo y está siendo muy criticado por su rendimiento en una posición que no es la suya.

Por otra parte, futbolistas como Güler, Brahim y Endrick se han quejado de Ancelotti por la falta de participación y minutos que están teniendo en el campo. El italiano no confía en este tipo de jugadores jóvenes y se están quedando muchos encuentros en el banquillo y solo salen para jugar los últimos minutos con el partido resuelto. Por eso, le han pedido a Florentino que actúe para cambiar la situación.

El presidente aguantará al italiano hasta final de temporada

Sin embargo, la intención que tiene el máximo mandatario blanco es aguantar al actual entrenador del Madrid hasta final de temporada. Salvo un descalabro total del equipo en todas las competiciones, Ancelotti continuará siendo el técnico del conjunto madrileño hasta final de curso. A partir de ahí, lo más probable es que abandone el club, pero si finalmente se ganasen títulos todo podría cambiar.