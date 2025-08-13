Hasta cuatro jugadores del Real Madrid han dejado de hablar con Vinicius

El futuro de Vinicius en el Real Madrid está empezando a complicarse más de la cuenta. Además de los constantes intentos fallidos para renovar su contrato por las altas exigencias que los representantes del jugador han puesto encima de la mesa, la relación que tiene el brasileño con algunos de sus compañeros dentro del vestuario no es nada buena, lo que dificulta su estancia en el club.

Hasta cuatro futbolistas del conjunto blanco habrían dejado de hablar con el extremo. Se trata de Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Fede Valverde y Jude Bellingham, que estarían hartos de la actitud tóxica y el mal comportamiento que ha dejado patente Vinicius en los últimos meses, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Por eso, los pesos pesados han quedado hartos.

Los pesos pesados del Madrid, hartos de Vinicius

Por otra parte, dentro del vestuario también están cansados de que el brasileño no lo deje todo sobre el campo mientras ellos tienen que trabajar el doble para cubrir sus errores, especialmente de jugadores como Mbappé, Valverde o Bellingham, que están más en el frente del ataque y tienen que esforzarse más para tapar las carencias, sobre todo defensivas, que tiene Vinicius.

A pesar de que Xabi Alonso ha pedido mucha presión a sus futbolistas, Vinicius no está dispuesto a desgastarse físicamente a la hora de presionar la salida de balón de los rivales, por lo que otros compañeros tienen que doblar su trabajo, algo que no está gustando nada. De hecho, se lo han recriminado, así como el técnico, pero el delantero no ha dado señales de querer cambiar.

El club blanco no descarta medidas drásticas con el brasileño

Mientras no se resuelva su renovación y Vinicius continúe pidiendo ser el mejor pagado de la plantilla y volver a recuperar ese rol de líder y de primera espada que perdió con la llegada de Mbappé al Santiago Bernabéu, el brasileño seguirá siendo irritante para el resto de sus compañeros de vestuario, por lo que no se descarta que el club acabe tomando medidas drásticas, ya sea en los próximos meses o el verano que viene.