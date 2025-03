Hasta cuatro jugadores del Real Madrid que prácticamente no hablan con Mbappé

El Real Madrid se hizo con un importante triunfo en la ida de los octavos de final de la Champions contra el Atlético de Madrid (2-1). Aun así, ganó sin contar prácticamente con la presencia de sus mejores jugadores, como Vinicius o Kylian Mbappé, que estuvieron bastante desaparecidos durante todo el encuentro. Precisamente, el partido del francés ha tenido críticas entre sus compañeros.

Hasta cuatro futbolistas del conjunto blanco que no se hablan con el delantero porque no tienen buena relación se han quejado del rendimiento que dio, especialmente en las tareas defensivas, ya que no bajó a ayudar en casi ninguna ocasión y simplemente se quedó arriba buscando su oportunidad. Mbappé sufrió un apagón contra el Atleti y estuvo parado y desacertado en cada una de las acciones.

Algunos jugadores del Madrid han criticado a Mbappé por su rendimiento contra el Atleti

Por eso, jugadores como el propio Vinicius, Rodrygo, Brahim Díaz y Luka Modric se quejaron en el vestuario y le pidieron explicaciones a su compañero por su ineficacia. Además, lo que no soportan es que tenga aires de estrella y no lo sea siempre, desapareciendo en algunos partidos importantes y dejando al equipo con uno menos prácticamente en el terreno de juego, tanto en ataque como en defensa.

Mbappé podría haber arreglado su desastroso enfrentamiento si hubiera estado más acertado en la última ocasión del partido, ya que podría haberle regalado el tercero en bandeja a Vinicius, pero su pase fue muy malo. Quién sabe si tanto el equipo como el madridismo no se terminan acordando de ese error clamoroso, porque podría haber significado un resultado más mayor de cara a la vuelta en el Metropolitano.

El vestuario, muy crítico por su comportamiento de estrella

En el vestuario están hartos del comportamiento del francés y le han dicho en más de una ocasión que ya no se encuentra en el PSG, donde todo el mundo le alababa y bajaba la cabeza cuando él estaba ahí. En el Madrid es diferente y se tendrá que adaptar como un jugador más, sin tener aires de estrella. Y aunque los tuviese, lo tendría que demostrar en el campo, algo que contra el Atleti no hizo.