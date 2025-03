Vinicius está desangrando al Real Madrid por sus celos a Mbappé

El contrato de Vinicius con el Real Madrid acaba el 30 de junio de 2027, y a pesar de todos los rumores, el brasileño ha dejado claro que quiere quedarse muchos años más en el conjunto blanco. Aun así, el atacante ya le ha dejado claro a Florentino Pérez que las condiciones que ponga sobre la mesa se tendrán que cumplir para que firme una vinculación y se quede mucho tiempo más en el Santiago Bernabéu.

Unas condiciones que el Madrid no esperaba para nada y que solo harían que desangrar las arcas financieras de la entidad, teniendo en cuenta lo que está pidiendo Vinicius para renovar. El brasileño quiere cobrar lo mismo que Kylian Mbappé, el gran fichaje del pasado verano. El extremo está celoso de lo que gana el francés ahora mismo, ya que lo superó en la escala salarial del equipo, y pide recibir lo mismo.

Vinicius pide ganar lo mismo que Mbappé para seguir en el Madrid

En ese sentido, Florentino Pérez no esperaba pagar tanto y pensaba que ofreciéndole un poco menos iba a ser suficiente, pero no va a ser así. Vinicius quiere que su estatus sea el mismo o incluso más que Mbappé y que se le confirme que él es el jugador número uno del equipo, algo que, a día de hoy, no lo es, ni deportivamente ni financieramente hablando, y eso no le ha sentado nada bien al brasileño.

Si el Madrid no le pudiese dar al jugador lo que pide, no descarta salir el próximo verano, a pesar de que se quiere quedar. Aunque los cantos de sirena de Arabia Saudí son muy fuertes, con una oferta monstruosa encima de la mesa, la intención del atacante sería más la de quedarse en Europa antes que irse a una liga que no es nada competitiva y que le queda mucho tiempo para estar al nivel de las europeas.

El club blanco, tranquilo con la renovación del brasileño

Aun así, desde los despachos de la entidad madrileña creen que finalmente se llegará a un acuerdo y Vinicius renovará muchos años más con el Madrid, con un contrato que satisfaga a ambas partes y que evite más conflictos dentro del vestuario.