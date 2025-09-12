Hubo lío en el entrenamiento del Real Madrid, Xabi Alonso, contundente, le señaló la puerta de salida

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid ha tenido un cambio significativo en la manera de como trabaja el equipo en los entrenamientos y de cómo trata el técnico con sus jugadores. El tolosarra ha aterrizado con mano dura y con mucha exigencia, lo que ha provocado que algunos jugadores hayan tenido que salir escaldados tras algunos entrenos, especialmente los más polémicos.

De hecho, el entrenador le señaló la puerta de salida a un futbolista que la lío en uno de los últimos entrenamientos del Madrid. Se trata de Antonio Rüdiger, uno de los defensas que está en el punto de mira por su actitud agresiva y su comportamiento negativo contra varios de sus compañeros. Precisamente, una dura entrada del alemán caldeó mucho el ambiente en el conjunto blanco.

Xabi Alonso le señaló la puerta de salida a Rüdiger en un entrenamiento

El central realizó una entrada muy fuerte sobre Vinicius, por lo que el brasileño reaccionó con mucho enfado y ambos jugadores comenzaron a discutir de manera acalorada, pero fue Rüdiger quien sobrepasó la línea, ya que no entendió esta reacción del delantero al pensar que la entrada no había sido para tanto. Aun así, la reacción de Alonso fue peor, ya que lo expulsó del entrenamiento.

Aunque luego el alemán volvió a integrarse con sus compañeros y la situación no fue a más, el tolosarra dejó una muestra evidente de cómo manejará este tipo de situaciones polémicas en el vestuario del Madrid y un precedente de que no tolerará distracciones ni enfrentamientos entre jugadores del conjunto blanco, ya que cree que todo el mundo debe estar unido para conseguir los objetivos.

El defensa alemán se marchará del Madrid el verano que viene

Por otra parte, la continuidad de Rüdiger en la entidad madrileña está sentenciada. El alemán acaba contrato el 30 de junio de 2026, es decir, el verano que viene, y el club ya habría decidido no renovarlo y dar por finalizada su etapa en el conjunto blanco, a pesar de que ha sido uno de los jugadores más importantes de la zaga desde su llegada al Santiago Bernabéu el 2022.