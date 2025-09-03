Hubo presión para que Vinicius no fuera el cuarto capitán del Real Madrid

La situación de Vinicius en el Real Madrid no es nada fácil. A pesar de que ha sido designado como uno de los cuatro capitanes del conjunto blanco, hubo presión por parte de algunos jugadores en el vestuario para que el brasileño no llevara el brazalete de capitán, ya que creen que no se lo merece tras las continuas actitudes tóxicas y polémicas en las que se ha visto envuelto.

El extremo acompañará a Dani Carvajal, Fede Valverde y Thibaut Courtois como los integrantes de la plantilla que serán los responsables en el terreno de juego. Por eso, varios compañeros piensan que no está capacitado para serlo, ya que solo hace que enfrentarse a la afición contraria, a los rivales en el campo e incluso a los árbitros, por lo que no sería buena idea que llevara el brazalete.

Parte del vestuario no quiere que Vinicius sea uno de los capitanes del equipo

Precisamente, un sector del vestuario como el clan francés, capitaneado por Kylian Mbappé y sus demás compañeros de selección, así como otros pesos pesados, incluidos los que también serán los capitanes del equipo esta temporada, habrían intentado boicotear la decisión de que Vinicius fuera uno de los elegidos, pero no ha acabado triunfando y será el cuarto capitán.

Esta decisión ha sido tomada por la experiencia y veteranía de todos los futbolistas escogidos, ya que son los que llevan más tiempo vistiendo la camiseta blanca. Respecto a los otros tres capitanes, como son Carvajal, Valverde y Courtois, el vestuario está completamente de acuerdo en sus elecciones y que sean los encargados de dirigir al equipo en el campo, pero con Vinicius no lo ven igual.

El brasileño está apartado por varios jugadores del Madrid

El brasileño ya no tiene el favor del vestuario desde hace tiempo y ha perdido gran parte de la relación que tenía con algunos futbolistas. Ahora, solo tiene el cariño de sus compatriotas, es decir, de sus compañeros en la selección brasileña, como son Éder Militão, Endrick y Rodrygo, mientras que otros jugadores se han alejado de él por sus constantes polémicas y por su actitud tóxica sobre el césped y fuera de él.