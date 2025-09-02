Vinicius se entera de que varios jugadores del Real Madrid presionaron a Xabi Alonso para que fuera suplente

Vinicius no ha empezado la temporada en el Real Madrid con buen pie, al menos en el aspecto menos deportivo. El extremo ha mejorado su rendimiento en las dos últimas jornadas de Liga y ha vuelto a ser ese jugador eléctrico y con gol, pero su actitud tóxica y su mal comportamiento en el terreno de juego han vuelto a estar en el orden del día, como en los últimos meses.

Además, el brasileño se ha enterado de que varios jugadores del conjunto blanco presionaron a Xabi Alonso para que fuera suplente, lo que el delantero lo considera una traición absoluta en el vestuario. Algunos futbolistas, especialmente los pesos pesados, liderados por Kylian Mbappé, pidieron al tolosarra que lo mejor para el equipo sería que Vinicius no saliera de inicio en algunos partidos.

Por otra parte, el capitán, Dani Carvajal, dejó claro que era bueno que un jugador no se sintiera indiscutible en el equipo, poniendo excusas sobre la suplencia del extremo y justificando que se le pidiera al técnico que no fuera titular. La realidad es que gran parte del vestuario está harto de toda esta actitud de Vinicius y no aguantan ni una más de sus tonterías constantes en el campo.

Aun así, el brasileño se ha sentido muy traicionado por algunos de estos jugadores y en el vestuario solo ha encontrado el apoyo de sus compañeros en la selección, es decir, sus compatriotas, como Endrick, Éder Militão o Rodrygo, lo que dificulta que Vinicius pueda recuperar la confianza y la amistad que tenía anteriormente con varios de los futbolistas de la plantilla, en especial los pesos pesados.

El atacante sigue estando en el centro de todas las miradas por sus gestos, y sus compañeros están muy cansados de tener que decirle que se tranquilice en los partidos y que solo se centre en el juego, pero para Vinicius es muy complicado, ya que siempre está pendiente de lo que le dice la afición contraria, los rivales o incluso los árbitros, lo que provoca situaciones de tensión en los encuentros que no ayudan al Madrid.