Huijsen está necesitando ayuda fuera del Real Madrid

Dean Huijsen aterrizó en el Real Madrid como una de las grandes apuestas de futuro para la zaga blanca. Su personalidad en el campo y sus condiciones técnicas le abrieron rápidamente un hueco en la plantilla, pero la realidad está siendo mucho más exigente de lo que imaginaba. A sus pocos años, el defensa se encuentra con un escenario que le exige madurez inmediata, y la montaña rusa de emociones que vive en el club más grande del mundo está empezando a pasarle factura.

La presión constante por rendir al máximo, las comparaciones con defensas consagrados y la exigencia de la afición han hecho que el futbolista se sienta en ocasiones desbordado. Él mismo ha comentado en su entorno que un día está en lo más alto y al siguiente siente que todo se derrumba tras un error o una actuación discreta. Esa inestabilidad emocional le ha impedido alcanzar la regularidad necesaria para consolidarse como titular indiscutible.

El peso de la juventud y la importancia del entorno

Con apenas unos años de experiencia profesional, Huijsen se enfrenta a situaciones que muchos jugadores afrontan con una década más de recorrido. El vestuario del Real Madrid, lleno de estrellas consagradas, no siempre es el mejor lugar para crecer con calma, y ahí radica parte de la dificultad que vive.

Familia y amigos intentan ayudarlo, pero el jugador siente que necesita más respaldo. La distancia de casa y la sensación de no poder desconectar de la presión deportiva han motivado que busque ayuda fuera del club. La figura de psicólogos deportivos y asesores personales se ha convertido en una opción real para mantener el equilibrio emocional y no perder de vista sus objetivos a largo plazo.

Un reto de presente y futuro

El reto para Huijsen es claro: transformar la presión en motivación y aprender a convivir con las críticas que llegan cada semana. El Real Madrid confía en su potencial, pero la paciencia no es infinita en un club que siempre exige resultados inmediatos.

Si logra apoyarse en su entorno y encontrar la serenidad que necesita, Huijsen puede convertirse en uno de los pilares de la defensa blanca durante muchos años. Pero para ello, deberá superar este bache emocional que amenaza con frenar su crecimiento en el momento más decisivo de su carrera. Será este jugador en el que Xabi Alonso tenía depositadas todas sus esperanzas.