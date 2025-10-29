Huijsen y Arda Güler, en silencio, la bronca bestial de Xabi Alonso a Vinicius antes del PSG

La mala relación entre Xabi Alonso y Vinicius ya viene desde los primeros días del tolosarra en el banquillo del Real Madrid. Todo empezó en el Mundial de Clubes del pasado verano, donde ya se produjo la primera bronca bestial del entrenador al brasileño en medio del vestuario, lo que dejó perplejos a varios futbolistas, como fue el caso de Dean Huijsen o Arda Güler.

Este primer pollo gordo entre ambos fue antes de las semifinales de la nueva competición de la FIFA ante el PSG. En un principio, Vinicius no iba a ser titular, lo que provocó un enfado tremendo del extremo, teniendo en cuenta que era uno de los mejores jugadores disponibles para la delantera, ya que Kylian Mbappé no estaba al 100% y la otra opción era Gonzalo García.

Xabi Alonso le pegó la primera bronca a Vinicius en el Mundial de Clubes

Aun así, Alonso había decidido que el francés, que hasta en ese momento no había sido titular por los problemas que tuvo durante todo el Mundial, lo fuera, además del canterano, dejando en el banquillo al brasileño. Sin embargo, la lesión de última hora de Trent Alexander-Arnold lo cambió todo, ya que Fede Valverde pasó al lateral, lo que abrió la puerta a Vinicius para que fuera titular.

Sin embargo, se produjo el primer roce considerable entre Alonso y el jugador, que ya vio que su llegada al banquillo le daría muchos dolores de cabeza, como está sucediendo a día de hoy. El vestuario ya tuvo que observar, en silencio, la primera bronca del técnico hacia su futbolista, al considerarlo una falta de respeto su enfado tras una decisión que había tomado él.

El brasileño se enfadó porque no iba a ser titular en las semifinales contra el PSG

Ahora, con el nuevo enfado que tuvo Vinicius hacia su entrenador por su sustitución en el Clásico de Liga ante el FC Barcelona, la situación ha empeorado aún más. La relación entre ambos es nula y parece que ya no habrá vuelta atrás, por lo que está por ver cuál será la decisión final que tomarán las altas esferas del Madrid con este gran problema.