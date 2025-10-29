Vinicius está negociando con el gran rival del Real Madrid salir gratis

La situación de Vinicius en el Real Madrid empieza a ser insostenible. Su tremendo enfado con Xabi Alonso después de ser sustituido en el Clásico contra el FC Barcelona el pasado domingo ha echado más leña al fuego, por lo que su continuidad en el conjunto blanco está cada vez más lejos. En ese sentido, el brasileño ya estaría negociando con el gran rival del club madridista.

Se trata del PSG, uno de los equipos más fuertes del mundo y el actual campeón de Europa. Tanto Nasser Al-Khelaïfi como Luis Enrique le abrirían las puertas de manera inmediata al extremo, conocedores de que su posible fichaje podría ser un auténtico pelotazo para ellos después de que el Madrid les robara a Kylian Mbappé hace un par de veranos, algo que acabó molestando mucho.

Vinicius ya estaría negociando con el PSG de cara al 2027

Aun así, parece complicado que Florentino Pérez se siente en la mesa de negociación con el PSG, por lo que la intención que tendría el club parisino sería la de una llegada a coste cero. Vinicius acaba contrato en 2027, por lo que aún se tendría que esperar un año y medio más para abandonar definitivamente el Madrid y acabar recalando en Francia para la temporada 2027/28.

A partir de ahí, está por ver si el jugador aguantará tanto tiempo bajo las órdenes de Alonso y, más aún, si el Madrid estará dispuesto a que el delantero se pueda marchar gratis en 2027. Por eso, no se descarta que el conjunto blanco lo ponga en el mercado el año que viene, una vez ya sepa que no va a renovar su contrato y que habría el miedo de que se marchara gratis al año siguiente.

La continuidad del brasileño en el Madrid es muy dudosa

El cisma en el vestuario de la entidad madrileña es importante y parece que ya no hay marcha atrás con el episodio entre Vinicius y Alonso. La relación entre ambos está rota, por lo que el brasileño ya le ha dejado claro a su entorno que, si el tolosarra continúa en el banquillo el próximo curso, su voluntad será la de abandonar el Madrid.