Huijsen y Arda Güler nunca habían visto a Xabi Alonso tan molesto, bronca descomunal, un señalado

El partido del Real Madrid frente a la Real Sociedad dejó más que tres puntos en el bolsillo de los blancos. En el vestuario se vivió un episodio que no pasó desapercibido para nadie: Xabi Alonso estalló contra Vinícius Júnior, acusándole de no presionar y de desentenderse de las labores defensivas que exige el equipo. La bronca fue de tal calibre que jugadores como Huijsen y Arda Güler reconocieron no haber visto nunca tan molesto al técnico, que perdió la paciencia con una de sus grandes estrellas.

La situación se gestó durante la primera mitad, cuando Alonso observó varias jugadas en las que el brasileño no acompañó la presión. El plan de partido requería esfuerzo colectivo, y la pasividad del extremo dejó a la defensa expuesta en repetidas ocasiones. La gota que colmó el vaso fue una acción en la que Vinícius ni siquiera hizo el amago de recuperar tras perder el balón.

La sustitución, un mensaje al vestuario

Alonso no dudó en tomar una medida drástica: sacó a Vinícius en la segunda parte, en una decisión que sorprendió al estadio y al propio jugador. El técnico quiso enviar un mensaje claro y contundente al resto del vestuario: nadie, ni siquiera los nombres más mediáticos, está por encima de la disciplina táctica.

El brasileño abandonó el campo visiblemente contrariado, pero la determinación de Alonso era firme. Para el entrenador, el sacrificio sin balón es tan importante como el desequilibrio ofensivo, y no estaba dispuesto a permitir concesiones. La sustitución fue, además, una advertencia directa a todo el equipo de que el compromiso es innegociable.

Vinícius, en el centro del huracán

Este episodio ha vuelto a encender el debate en torno a Vinícius Júnior y su evolución en el Real Madrid. Su calidad ofensiva es indiscutible, pero su irregularidad en el trabajo defensivo comienza a pasar factura en un vestuario donde se exige máxima implicación.

Xabi Alonso ha dejado claro que, bajo su mando, nadie tiene privilegios. La bronca contra Vinícius puede ser el punto de inflexión que el jugador necesita para adaptarse a una nueva realidad: si quiere ser imprescindible, debe demostrarlo en ambos lados del campo. El enfado monumental del técnico y su sustitución ante la Real Sociedad son, de momento, la muestra más clara de que el margen de error se ha reducido para todos.