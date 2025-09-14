Huijsen y Álvaro Carreras, presentes en la pelea en el vestuario que ensucia la victoria del Real Madrid

La victoria del Real Madrid en su último compromiso debería haber dejado un ambiente de euforia en el vestuario, pero la realidad fue muy distinta. Según ha trascendido, al término del encuentro se produjo una bronca interna que ensució el triunfo. En el centro de la polémica estuvo Rodrygo Goes, criticado por varios compañeros por su actitud en los entrenamientos y en el propio partido. Entre los presentes que presenciaron la escena se encontraban Huijsen y Álvaro Carreras, jóvenes futbolistas que se sorprendieron con la dureza del enfrentamiento.

Lo que debería haber sido un momento de celebración se convirtió en una conversación tensa, en la que algunos pesos pesados del equipo le recriminaron a Rodrygo su falta de esfuerzo y su aparente desconexión en los minutos más exigentes. No fue un reproche aislado: la sensación general es que el brasileño está perdiendo intensidad y compromiso en el día a día, algo que preocupa al cuerpo técnico y al resto de compañeros.

Críticas por su actitud en entrenamientos y partidos

Los reproches no se limitan a lo que ocurre en el terreno de juego. Fuentes cercanas al vestuario señalan que Rodrygo tampoco está mostrando la actitud esperada en los entrenamientos, donde se le ve más distraído y menos entregado que en etapas anteriores. Para un club como el Real Madrid, donde la exigencia es máxima, este comportamiento no pasa desapercibido y empieza a generar un malestar evidente.

Durante el partido, su falta de implicación defensiva y su escasa aportación ofensiva terminaron por exasperar a algunos compañeros, que consideran que el brasileño se está acomodando. El hecho de que no dé un paso adelante en momentos clave está dañando la confianza en él, y eso quedó reflejado en las críticas que recibió nada más terminar el choque.

Una preocupación creciente para Xabi Alonso

El incidente ha encendido las alarmas en Valdebebas. Para Xabi Alonso, el reto pasa ahora por recuperar al jugador tanto en lo anímico como en lo deportivo, antes de que el distanciamiento con el vestuario sea irreversible. El entrenador sabe que Rodrygo es un talento diferencial, pero también entiende que su permanencia en el once no puede sostenerse si la actitud no mejora.

Mientras tanto, el grupo ya ha dejado claro su mensaje: en el Real Madrid no hay espacio para la relajación ni para quienes no estén dispuestos a dejarlo todo en el campo. La bronca, con Huijsen y Álvaro Carreras como testigos, es solo el reflejo de una tensión que podría ir a más si Rodrygo no reacciona a tiempo.