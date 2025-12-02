Klopp pone patas arriba el Real Madrid con tres fichajes y tres salidas para ocupar el puesto de Xabi Alonso

Jürgen Klopp sería el favorito de Florentino Pérez para ocupar el puesto de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid. La continuidad del tolosarra pende de un hilo tras la crisis de resultados que está viviendo el conjunto blanco y, por eso, el presidente ya está mirando alternativas en el mercado de entrenadores. Y ahí, entraría el alemán, a pesar de que ya está retirado de los banquillos.

Aun así, el máximo mandatario del club madrileño cree que una llamada al exentrenador del Liverpool podría hacerle cambiar de opinión, aunque también se deberían aceptar las exigencias que habría puesto encima de la mesa. De hecho, Klopp nunca ha escondido su deseo de poder entrenar al Madrid, pero le habría comunicado a su círculo privado que querría cambios en la plantilla.

El alemán pondría patas arriba el vestuario y pediría hasta tres fichajes y cuatro salidas imprescindibles para tomar las riendas del equipo una vez Alonso sea destituido de su cargo. Klopp estaría buscando reforzar las posiciones más débiles de la plantilla, como un mediocentro, un delantero centro y un central para la defensa, demarcaciones donde el Madrid está sufriendo esta temporada.

Respecto a las salidas, el entrenador tiene claro que dentro de la plantilla habría jugadores con los que no contaría y, de hecho, son prácticamente los mismos con los que el tolosarra ya no da oportunidades, como Brahim Díaz, Dani Ceballos o Endrick, por lo que la limpieza dentro del vestuario se haría acorde a la situación actual que se está viviendo ahora en el conjunto blanco.

Por lo tanto, está por ver si finalmente Florentino Pérez decidirá tomar la decisión drástica de destituir a Alonso e intentará convencer a Klopp de que sea el nuevo dueño del banquillo del Santiago Bernabéu. Si el alemán decidiera finalmente seguir retirado como entrenador, lo más probable es que el siguiente candidato en la lista sea Zinedine Zidane, para que el francés pueda vivir su tercera etapa en el Madrid como técnico.