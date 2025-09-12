Konaté solo vendrá si es titular, se lo ha dicho al Real Madrid, quiere garantías, pide dos salidas

Ibrahima Konaté es el objetivo prioritario que se ha puesto la dirección deportiva del Real Madrid para reforzar la zaga a partir de la próxima temporada. El francés estaría dispuesto a abandonar el Liverpool el verano que viene, cuando su contrato con el club de Anfield terminará, y aterrizar en el Santiago Bernabéu a coste cero. Eso sí, el jugador ha pedido garantías de que será titular.

El central solo vendrá al Madrid si es un fijo en las alineaciones de Xabi Alonso, por lo que también habría pedido dos salidas para acabar dando el sí definitivo a la entidad madrileña. En las negociaciones que estaría teniendo con Florentino Pérez, muy avanzadas, habría puesto la condición de que se produzcan las salidas de Antonio Rüdiger y David Alaba, dos defensas del equipo.

Konaté ha pedido garantías para fichar por el Madrid el verano que viene

En un principio, el Madrid no tendrá ningún problema en aceptar esta condición de Konaté, ya que la dirección deportiva ya tenía en mente dejar marchar tanto al alemán como al austríaco, ya que también acaban contrato a final de temporada y la idea que había encima de la mesa era no ampliar su vínculo y, por ende, que se fueran el próximo 30 de junio de 2026, poniendo fin a sus etapas en el club blanco.

De esta forma, el francés tendría un puesto prácticamente asegurado en el once, aunque también estaría por en medio Éder Militão. Lo que está claro es que Dean Huijsen será el fijo, ya que se considera el líder de la zaga del Madrid para los próximos años, por lo que está por ver quién acompañará al internacional español en las siguientes temporadas. Konaté ya ha pedido que sea él.

El francés quiere ser titular y que se vayan dos centrales del conjunto blanco

El Madrid tendrá una auténtica revolución en la retaguardia, ya que se podrían marchar varios jugadores y llegar otros, como el propio Konaté. El club blanco sabe que el verano que viene será una gran oportunidad para reforzar una zaga que ha sufrido mucho en los últimos años, por lo que Xabi Alonso quiere tener recambios de nivel, especialmente en el centro de la defensa.