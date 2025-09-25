Kylian Mbappé no invita a Vinicius a una barbacoa en la Finca con siete jugadores del Real Madrid

Kylian Mbappé se ha convertido en el líder absoluto del Real Madrid, tanto dentro como fuera del terreno de juego. El rendimiento del francés en este inicio de temporada está siendo imperial y se ha puesto el equipo a la espalda en más de un partido, lo que demuestra que ya se ha consagrado como la primera espada del conjunto blanco, por delante de otras estrellas como, por ejemplo, Vinicius.

En ese sentido, el brasileño ha vuelto a ser uno de los señalados por parte del vestuario, ya que Mbappé no le invitó a una barbacoa en la Finca con siete compañeros más del Madrid. La enemistad entre ambos es absoluta desde la llegada del francés al conjunto blanco el verano pasado y, por eso, su mala relación ha impedido que el carioca sea uno de los invitados a esta reunión en su casa.

Sí que estuvieron pesos pesados del vestuario como Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold o sus compañeros en la selección, como Ferland Mendy, Aurelien Tchouameni y Eduardo Camavinga, mientras que Vinicius quedó fuera por la actitud tóxica que está desprendiendo en los partidos y fuera de ellos, incluso en los entrenamientos del equipo.

De hecho, los asistentes estuvieron de acuerdo en que el brasileño no acudiera al evento, ya que no querían malos rollos en la barbacoa de hermandad que quiso organizar Mbappé para juntar aún más a la parte importante del equipo. El francés, sintiéndose como el líder verdadero del Madrid, quiere que el vestuario, o al menos los futbolistas más cruciales, estén completamente unidos.

Esto da a entender que Vinicius está cada vez más apartado en el vestuario y solo apoyado por sus compatriotas de la selección brasileña, mientras que los pesos pesados de verdad le han dado la espalda, hartos de su comportamiento y de tener que evitarle problemas en el campo, como ha sido el caso. El extremo lo tiene muy complicado para recuperar la amistad que tenía con algunos compañeros en el Madrid.