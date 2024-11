Le ha pedido a Florentino Pérez que, por favor, no lo venda, porque no tiene donde ir si sale del Real Madrid

En el mundo del fútbol todos los jugadores quieren jugar lo máximo posible y tener muchos minutos sobre el terreno de juego. Si no lo pueden conseguir, la gran mayoría pide salir a un equipo que sí que sea capaz de darle tiempo de juego. Pero hay veces que algunos futbolistas se acomodan en un equipo y les da igual si juegan o no, por el simple hecho de estar cobrando bien o porque les gusta donde están viviendo aunque no estén jugando.

Es el caso de Jesús Vallejo, defensa del Real Madrid. El central solo ha jugado 11 minutos esta temporada en todas las competiciones y no tiene sitio en el conjunto blanco, pero le da igual. El jugador le ha pedido a Florentino Pérez que no lo venda bajo ningún concepto, que ya le está bien el rol que tiene, porque si saliese de la capital española no tendría prácticamente ningún equipo al cual ir.

La situación cómica de Vallejo

Los únicos minutos que ha disputado Vallejo esta temporada han sido contra el Alavés. Con el marcador a favor del Madrid, con un contundente 3-0, el Santiago Bernabéu, a 10 minutos del final, pidió a Carlo Ancelotti que dejara salir al defensa español al campo. Y el técnico italiano accedió, pero casi le costó la victoria a los blancos. Después de la entrada de Vallejo al campo, los vitorianos marcaron dos goles prácticamente consecutivos ante la pasividad de la defensa blanca y del futbolista.

A partir de aquí, Ancelotti no ha vuelto a poner a Vallejo a jugar. Aunque la situación del Madrid en defensa es crítica, con muchos lesionados, el técnico italiano ha preferido colocar a jugadores como Tchouameni o Camavinga, que son mediocampistas, en posiciones defensivas, antes que volver a dejar salir al defensa español al campo, con miedo de que un partido que está resuelto para los madrileños se vuelva a complicar.

Vallejo: el Real Madrid o nada

Así, aunque no juegue ni un minuto, Vallejo quiere quedarse en el Real Madrid. Los blancos lo ficharon como un gran central de futuro hace prácticamente 10 años, pero no ha jugado prácticamente nada en el conjunto blanco y ha ido de cesión en cesión sin destacar en exceso. La temporada pasada, por ejemplo, estuvo cedido en el Granada, pero solo jugó tres partidos en todo el curso por problemas con las lesiones y su estado de forma pésimo.