Le pide a Florentino Pérez que le ayude a salir del Real Madrid para fichar por el club de su vida

Florentino Pérez está acabando de perfilar la plantilla del Real Madrid para esta temporada y, a tres días para que finalice el mercado de fichajes veraniego, un jugador que no contará mucho para Xabi Alonso le habría pedido ayuda para que le deje fichar por el club de su corazón, a pesar de que sería una operación poco beneficiosa para la entidad madrileña en términos económicos.

Se trata de Dani Ceballos, uno de los centrocampistas del equipo que no tendrá muchos minutos bajo las órdenes del tolosarra. Por eso, el andaluz habría decidido marcharse del Madrid en los últimos días de mercado, y a pesar de que los blancos y el Olympique de Marsella lo tenían hecho para su fichaje, el jugador habría descartado la posibilidad de marcharse a Francia.

Dani Ceballos le ha pedido a Florentino Pérez que le ayude a irse al Betis

La razón es simple: Ceballos quiere jugar en el club de su vida, el Real Betis, algo que lleva intentando hacer en los últimos años, cuando siempre se ha rumoreado sobre una posible salida del Santiago Bernabéu. Aunque nunca ha llegado, el sevillano lo intentará hasta el último día de mercado, ya que es su ilusión, pero parece complicado que la operación tire para adelante.

Más que nada, porque el Betis no podría llegar a las exigencias económicas que el Madrid estaría buscando, teniendo en cuenta que tiene el ojo puesto en otros fichajes, como el de Antony, y Ceballos no sería una prioridad a día de hoy, a pesar de que la situación podría cambiar en las últimas horas de mercado, como al jugador le gustaría. De momento, no ha habido contactos entre clubes.

El centrocampista solo quiere regresar al club de su vida

Ahí, el centrocampista le habría pedido ayuda a Florentino para que las negociaciones, si empiezan algún día, puedan llegar a buen puerto y le deje abandonar el Madrid para volver al club de su corazón. De hecho, lo más probable es que se acabe quedando en el conjunto blanco si no consigue regresar al Betis, ya que no quiere jugar en otro sitio más, como ha dejado claro rechazando al Marsella.