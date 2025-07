Los cuatro jugadores del Real Madrid que Xabi Alonso debería echar, según la IA: "No tienen nivel"

El Real Madrid está planificando la plantilla de la próxima temporada y tiene varias carpetas encima de la mesa. El Mundial de Clubes le ha servido a Xabi Alonso para definir con qué jugadores no cuenta de cara al curso que viene y poder venderlos en el mercado, un aspecto en el cual la IA también ha intervenido, asegurando qué cuatro futbolistas debería echar el tolosarra porque no tienen nivel.

Se trata de Fran García, Ferland Mendy, Dani Ceballos y Rodrygo Goes. Los dos primeros hacen referencia a la reciente llegada de Álvaro Carreras al conjunto blanco y las consecuencias que podría tener para ambos laterales, ya que lo más seguro es que el nuevo fichaje sea el nuevo líder de la banda izquierda, lo que dejaría en una situación muy comprometida al español y al francés.

Los jugadores que el Madrid debería echar este verano, según la IA

Por eso, la IA cree que son dos jugadores candidatos a salir, aunque lo más probable es que solo salga uno de ellos, mientras que el que haya aguantado sea el suplente de Carreras. Mendy podría ser el sacrificado por los constantes problemas físicos que sufre, pero el caché de García podría ser superior en el mercado y el Madrid podría obtener un mejor beneficio para su salida.

Respecto a Ceballos, se cree que no encaja en el mediocampo de presión, transición y control que estaría buscando Alonso para su equipo y, además, el técnico no le ha dado la suficiente confianza en el Mundial de Clubes, lo que podría provocar su marcha en las próximas semanas. Si el tolosarra no cuenta con él, el andaluz podría acabar haciendo las maletas en busca de más oportunidades en otro equipo.

Estos futbolistas ya se encuentran en el mercado en busca de una salida

Finalmente, la IA hace referencia a una posible salida de Rodrygo por todos los rumores que hay sobre él. Su rol ha disminuido drásticamente desde la llegada de Alonso y el entrenador lo habría descartado para su proyecto. Además, el fuerte interés que existe en la Premier League, con equipos como el Liverpool, el Arsenal, el City o el Chelsea interesados en él, provocaría que su marcha fuera positiva para las arcas financieras del Madrid.